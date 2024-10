Gran Canaria, lugar privilegiado para avistar 'El Cometa del Siglo'

Gran Canaria, por su situación estratégica, siempre ha sido uno de los puntos privilegiado para observar cuerpos celestes. 'El Cometa del Siglo' es un fenómeno astronómico que fascina a expertos y curiosos por igual.

En palabras del especialista y creador de AstroEduca, Frank Rodríguez "se le llama así por el impacto mediático que ha tenido a través de las redes y sobre todo por la capacidad que tiene de verse desde diferentes latitudes". No obstante, reconoce que "posiblemente no sea el cometa del siglo, pero sí es cierto que genera mucha expectación denominarlo de esta manera."

Según el experto, durante el fin de semana se puede contemplar claramente en distintas partes de la isla: lugares como la cuenca de Tejeda, Los Llanos de la Pez, la Zona del Bentayga o incluso Tamadaba. Son espacios donde se puede contemplar a simple vista, aunque lo ideal "es hacerlo con unos prismáticos", la pista de la orientación se explica claramente cuando Frank anima a mirar "hacia el Teide."

Preguntado sobre cuándo es el mejor momento para su avistamiento, este especialista asegura que durante la tarde-noche. "Sobre las 8 y media de la tarde, cuando comienza a anochecer es el momento ideal de avistamiento, miramos hacia Venus, el planeta más brillante, y justo en la parte superior derecha veremos el cometa sin problemas".

Dice que incluso no hace falta acudir a las zonas altas de la isla, porque también se puede contemplar desde la costa. "Hemos visto fotos desde la playa de las Canteras, aunque recomiendo que si quieres verlo en toda su extensión, acudas a las zonas más elevadas de la isla para tener una experiencia completa".

La observación desde estos puntos alejados y lejos de la contaminación lumínica ha permitido a residentes y turistas experimentar un evento astronómico que no se repetirá en generaciones. No obstante "todavía queda cometa para rato," advierte Rodríguez por lo que no solo este fin de semana, incluso avanzada la misma y en estas latitudes se puede contemplar el cuerpo celeste.