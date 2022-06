El Gobierno declarará de emergencia la obra de la avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias declarará como obra de emergencia la actuación que se llevará a cabo en unos 600 metros de la avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria ante el problema estructural que puede provocar el hundimiento del paseo y de los carriles de la GC-1 próximos a la costa.



El consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, ha anunciado en rueda de prensa que la declaración de emergencia se llevará al Consejo de Gobierno de la próxima semana, tras la reunión que ha mantenido con los responsables del área en el Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez, y el ayuntamiento, Javier Doreste, para concretar soluciones a los problemas ocasionados por la erosión del mar.



Franquis ha explicado que su Consejería asumirá la reparación de la escollera y los rellenos de los cuatro socavones que se han detectado, que es lo que más urge, en el tramo de mayor peligro, el comprendido entre los puntos kilométricos 1,6 y el 2 y que, posteriormente, el Ayuntamiento procederá al arreglo del paseo.



En cuanto al coste de la obra, se calcula que puede ser de alrededor de 4 millones de euros o más.



La obra a acometer en la escollera se apoyará en el proyecto redactado por el Cabildo de Gran Canaria (presupuestado en 3 millones de euros), para, a continuación, elaborar un informe técnico por parte de la corporación insular y el Ayuntamiento, con la supervisión del Gobierno canario, para analizar el estado de todo el paseo entre la zona del Castillo de San José hasta el enlace del túnel de San José.



Si ese estudio evidenciara la necesidad de efectuar otra obra, se trataría de una nueva inversión y de una actuación a desarrollar por el procedimiento ordinario, ha remarcado el consejero.



El consejero ha destacado la importancia de la obra, no solo porque el problema estructural que se ha detectado afecte al paseo y a la GC-1, donde el agua de mar ya llega en algunos puntos al primer carril de una vía por la que transitan uno 100.000 vehículos diariamente al ser el principal acceso a la ciudad, sino porque también pone en riesgo una tubería primordial del abastecimiento de agua potable de la ciudad.



Todo ello justifica que se actúe de forma "inmediata" y que se declare la obra de emergencia, ha recalcado Franquis, quien también ha precisado que hace un año la situación de la avenida era distinta y que el problema se ha advertido después de que el Ayuntamiento procediera a reparar unos cuatro metros de longitud del paseo, en la zona más próxima al barrio de San Cristóbal.



Así mismo, ha recalcado que hace un año "era difícil intervenir en forma de emergencia porque no afectaba a la estructura del carril" de la GC-1.



En cuanto al tiempo de duración de la obra, ha explicado que se desconoce aún, pero que no es "compleja" y ha comentado también que, en un principio, no afectará al tráfico, si bien tampoco descarta que ello pudiera ocurrir en algún momento.



Ha indicado que de todas las actuaciones que se realicen se informará a la Dirección General de Costas, pero que, en cualquier caso, la escollera forma parte de los terrenos adscritos y cedidos a la comunidad autónoma.



Franquis ha dicho que no es partidario de "provocar un debate público" sobre las competencias de las administraciones y que "tienen suficiente base jurídica y técnica para actuar y evitar un mal mayor, si no se hace nada, ante el problema estructural serio" que se ha presentado.



Las tres administraciones han acordado además crear una comisión técnica para el seguimiento de las obras que se acometan y estarán "vigilantes" sobre el estado del paseo hasta que se concluya el estudio.



Doreste ha agradecido la colaboración del Gobierno de Canarias y ha manifestado que en la actuación del paseo se contará con el apoyo puntual del Cabildo, cuyo consejero de Obras Públicas ha dejado clara la disposición de la corporación insular para tratar de resolver el problema en la avenida.