El Gobierno canario incorpora 105 millones extras más a Sanidad y Educación por la COVID-19

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha incorporado 105 millones más en créditos extraordinarios a los departamentos de Sanidad y Educación para hacer frente a necesidades sobrevenidas como consecuencia de la COVID-19.

Estas generaciones de crédito suplementario se añaden a los 108 millones incrementados en lo que va de año hasta totalizar 213 millones, que previsiblemente alcanzarán los 400 millones al cierre del ejercicio.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, subrayó que estas generaciones de crédito permiten dar cobertura al incremento del gasto en los servicios públicos esenciales, "muy exigidos ahora mismo por la presión de la crisis del coronavirus", y mantener las prestaciones que recibe la ciudadanía.

"Habíamos dicho que no íbamos a realizar recortes en los servicios públicos y no solo no los hemos hecho, sino que, al contrario, hemos incrementado sus partidas", subrayó el vicepresidente, quien descartó también "tijeretazos" en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021.

Rodríguez precisó que las últimas ampliaciones de crédito se autorizaron la semana pasada por importe de 105 millones de euros -60 millones para sanidad y 45 para educación- y que éstas incluyen también recursos para que las universidades públicas canarias puedan asumir los nuevos protocolos de funcionamiento. Anteriormente ya se habían agregado 107 millones en sanidad.

Las ultimas transferencias permitirán también mejoras en infraestructuras y, en el caso del Servicio Canario de la Salud, la adquisición de material fungible, como mascarillas, equipos de protección individual, kits de farmacia o vestuario.

En el caso de Educación, el grueso de los 45 millones se destinará a personal docente (32 millones) o las tareas de limpieza y acondicionamiento de los centros (4 millones). Asimismo habrá un millón de euros para cada una de las universidades públicas canarias.