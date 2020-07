No se fumará en las playas de la capital grancanaria

El viernes pasado desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se emitió una resolución por en las que se fijaban las nuevas normas de uso de las playas del municipio. Entre las novedades que aporta ese documento, se suspendía la prohibición de fumar en las cinco playas de la ciudad. José Eduardo Ramírez, concejal de Ciudad de Mar, ha rectificado esta resolución y ha asegurado "que no se fumará en ninguna de las playas de Las Palmas de Gran Canaria".

José Eduardo Ramírez: "Fumar en las playas de la capital no será una opción". Ha insistido en que la prohibición en todas las playas llegó con la nueva situación sanitaria y que ahora el futuro es que sigan en esa línea.

Además aseguró en COPE que hubo un malentendido entre "el equipo de alcaldía y de Ciudad de Mar. No nos dimos cuenta que en la última resolución se volvía a permitir fumar y no es nuestra intención que esto sea así. Esta situación de emergencia no ha terminado y debemos estar más alerta que nunca. Los motivos de prohibir fumar en las playas se van a seguir manteniendo".

"Las colillas, el humo de tabaco siguen siendo elementos susceptibles de contagio de Covid-19. Ya están trabajando en una nueva resolución que sacará el grupo de gobierno, que esperemos que salga hoy mismo o mañana a más tardar, para volver a la prohibición de fumar en todas las playas de Las Palmas de Gran Canaria", añadía en nuestros micrófonos.

En la nueva ordenanza de las playas ya recogen la prohibición de fumar en Las Canteras. "Mientras dure la emergencia sanitaria será en todas las playas, pero yo creo que el futuro nos lleva a que esto continúe para siempre. Es verdad que la ordenanza solo habla de Las Canteras, pero esta misma ordenanza nos permite también prohibir fumar en las demás playas de la ciudad y es el camino que queremos llevar con total seguridad".

José Eduardo Ramírez: "La respuesta ciudadana durante estos meses ha sido buena y la colaboración también. Creemos que no va a resultar problemático que mantengamos esta prohibición sine die,entre otras cosas porque la Unión Europea y el Gobierno de España está legislando en esta misma línea. Es decir, prohibir fumar en los espacios abiertos de carácter público y las playas son una de ellas".

Concluye el concejal diciendo que se trata de una medida con carácter permanente. "Esto es una medida que tomamos por esta situación, pero que tiene vocación de continuidad y de quedarse. Nosotros propusimos a través de una consulta popular que la gente nos dijera si querían o no liberar de humo la playa de Las Canteras. Mayoritariamente la gente que participó decidió que había que liberarla de humos. Después de implantar esta medida (la de no fumar en las playas), por la emergencia sanitaria recibimos aplausos, comprensión y colaboración. Es una medida que ha venido para quedarse".