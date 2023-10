El Gobierno de Canarias dice que los alcaldes rechazan los centros de menores inmigrantes

El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, ha remarcado en los micrófonos de Herrera en COPE Gran Canaria que los alcaldes de Canarias no “hacen cola” para instalar en su municipio un centro de acogida a menores inmigrantes no acompañados. Asegura que el soniquete es siempre “aquí no,” advirtiendo que no vas a tener a alcaldes que ofrezcan recursos en su municipio para albergar inmigrantes.

Reconoce que abrir un centro de acogida en un municipio “no es fácil, son recursos que no gustan a nadie mostrar”, pero aclara que el perfil de subsahariano que está llegando a Canarias “son gente de muy buen comportamiento, chiquillos que asumen las reglas y el funcionamiento de los centros con normalidad,”

Candil aclara que no todos los alcaldes están en contra y desde que el Gobierno de Canarias ha decretado la situación de emergencia social por la crisis migratorias, abren recursos sin hablar con los alcaldes: "Nos obliga la normativa, nos obliga la ley, estamos controlados por autoridades competentes en esta materia que están vigilante que se cumpla con lo que tenemos que cumplir".

Las ONG ya han enviado un mensaje de alarma explicando que están sin recursos para atender a los menores no acompañados, Candil reconoce el trabajo de estas entidades sociales que están ayudando a gestionar esta situación, avanza que muchos de estos recursos están capacitadas, pero se están viendo situaciones puntuales donde "no se encuentra personal para trabajar en estos centros e incluso estamos teniendo problemas para encontrar camas, hay entidades que están esperando a que lleguen literas de la península porque en Canarias se han agotado las existencias y no daban abasto".





Canarias ya está tutelando a más de 4.300 menores no inmigrantes y la cifra no hace otra cosa que crecer exponencialmente porque entre los aproximadamente quinientas llegadas diarias, hay un número importante de menores que se suman los 1.500 que están a la espera de que se les practique la prueba o sea para determinar su edad. El viceconsejero advierte: "Hay muchas entidades trabajando, pero la situación es especialmente agobiante, en Gran Canaria y en Tenerife hemos tenido que abrir centros especialmente grandes para trasladarlos a otros más pequeños porque es imposible atenderlos a todos a la vez".

Candil también espera que las regiones sean más sensibles con el fenómeno migratorio, sobre todo con los menores, considera ridícula los 350 que están dispuestos a acoger: "Si tenemos 4.30 menores no inmigrantes en Canarias y se prevé trasladar a 350, la cifra es ridícula, se trasladarán al ritmo que las comunidades autónomas quieran, no hay fechas ni condiciones, pero la realidad es que la solución a este problema no va a venir con este reparto, 350 menores nos llegan a nosotros un fin de semana", añadiendo que "no hemos visto este comportamiento de las regiones con los ucranianos, aquí el estado nos ha dejado solos en este asunto".