Fran: "Bebo agua del grifo, he pensado en suicidarme"

Hasta la redacción de Cope Gran Canaria ha llegado la denuncia de un Oyente. Fran, vive con su hijo, residen en Fuerteventura y asegura no tener fuerzas para entrar en antena por lo que envía un mensaje alertando de su situación.

Asegura que se lo ha remitido a todos los parlamentarios del Gobierno de Canarias y sólo ha tenido dos respuestas, una de ellas se ha interesado por su caso y apunta que en breve se pondrá en contacto con él para conocer más detalles y otra que le informa de que se lo enviará a la consejera de Derecho Social del Gobierno de Canarias, Noemí Santana.

En la misiva recibida, remarca que solicitó la Prestación Canaria de Inserción PCI el pasado 13 de abril de 2021 y a día de hoy no ha recibido respuesta, incide en que la resolución debe realizarse en el plazo de 2 meses, en caso contrario y según el Decreto de Ley será no estimatoria por silencio administrativo.

El afectado se muestra contrariado porque reconoce que “si la solución es no hacer resolución y así no pagar, de qué sirve la petición.? Fran aclara que ha presentado una reclamación el día 3 de septiembre y a día de hoy no ha recibido respuesta alguna, incluso avisa de que ha llamado en varias ocasiones al 012 dándole cita telefónica para Servicios Sociales dentro de un mes porque “no habían abierto la agenda.”

Está desesperado porque su situación es límite y se pregunta si le van a otorgar la ayuda para la que tiene derecho cuando haya fallecido, alerta de que no tiene agua, luz, hace 6 meses que no come pescad porque no puede permitírselo, bebe del grifo para ahorrar del vale de 75 euros que le da el ayuntamiento que se le hace insuficiente porque con tal cantidad no puede desayunar, almorzar y cenar.

Su situación es tan difícil que incluso se le ha pasado por la cabeza terminar con su vida, se pregunta “si la solución es colgarme para dejar de sufrir, tal cual, cuando tu sufrimiento es tu día a día lo piensas en muchas ocasiones.”

Fran reconoce que la situación por la que están pasando los damnificados por el volcán de La Palma es muy grave, pero advierte de que también hay otras personas que lo están pasando muy mal fuera de la isla, incluso advierte de que se ha apuntado de voluntario para ir a ayudar y así “estar ocupado, pero hay problemas para quedarse ahí y no tengo capacidad económica para ir sin ayuda.”

Acusa a la consejera de Servicios Sociales, Noemí Santana de que “se le llena la boca con la falta de personal, si no lo puede resolver que se vaya, es que... ¿se han contratado 14 trabajadores sociales en 7 días para la Palma? ¿Significa eso que se puede resolver la catástrofe social que hay en otros sitios? Parece que sí."