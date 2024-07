Foro Roque Aldeano por la carretera de La Aldea: "18 años para una obra de 18 kilómetros, es intolerable"

La paciencia de los miembros del Foro Roque Aldeano ha llegado a su límite tras la reciente reunión con el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, quien les informó que las obras de la esperada carretera entre Agaete y El Risco se retrasarán dos años más, extendiendo su finalización hasta 2027. Esta noticia ha generado una ola de indignación y frustración en la comunidad, que lleva años luchando por una infraestructura crucial para su conectividad y desarrollo.

El proyecto de la carretera Agaete-El Risco, que consta de 18 kilómetros, ha sido una constante fuente de controversia y desencanto para los residentes de la zona. Originalmente programada para finalizar en 2019, la obra ha enfrentado múltiples obstáculos, desde problemas de financiación hasta complejidades técnicas. Sin embargo, la última comunicación de un nuevo retraso ha sido la gota que colmó el vaso.

La Voz de la Indignación

Rafael Ramos, portavoz del Foro Roque Aldeano, expresó su profunda indignación tras la reunión. "Es intolerable que se piense tardar 18 años en completar una carretera de apenas 18 kilómetros", declaró Ramos. "Esta infraestructura es vital para la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos, y no podemos seguir aceptando excusas y retrasos interminables".

Ramos también manifestó su escepticismo respecto al nuevo plazo anunciado. "Creo firmemente que se va a retrasar aún más. Las promesas no se han cumplido antes y no veo indicios de que esta vez vaya a ser diferente. Estamos hablando de un retraso que, si no se controla, podría extenderse más allá de 2027".

La Respuesta de las Autoridades

Durante la reunión, el consejero de Obras Públicas intentó justificar el retraso explicando que se han encontrado nuevas dificultades técnicas y ambientales que requieren más tiempo para resolverse adecuadamente. Además, mencionó que la financiación adicional necesaria para completar la obra ha sido más difícil de asegurar de lo previsto.

"Entendemos la frustración de la comunidad y estamos trabajando para resolver los problemas lo más rápido posible", afirmó el consejero. "No obstante, debemos garantizar que la obra se realice con los estándares de seguridad y calidad necesarios".

Impacto en la Comunidad

La carretera entre Agaete y El Risco no es solo una vía de transporte; es un salvavidas para los residentes que dependen de ella para acceder a servicios básicos, empleo y educación. Los continuos retrasos han tenido un impacto negativo significativo en la vida diaria de la gente, aumentando los tiempos de viaje y los costos de transporte, además de poner en riesgo la seguridad de los conductores que deben enfrentarse a las actuales condiciones de la carretera.

El Foro Roque Aldeano no planea quedarse de brazos cruzados ante esta situación. Han anunciado que intensificarán sus esfuerzos de movilización y presión sobre las autoridades para asegurar que los nuevos plazos se cumplan y que la obra no sufra más demoras.

"Estamos organizando una serie de protestas y acciones para hacer oír nuestra voz junto al ayuntamiento", declaró Ramos. "No podemos permitir que la ineficacia y la desidia sigan afectando a nuestra comunidad. Exigimos un compromiso real y efectivo de las autoridades para finalizar esta carretera de una vez por todas".

La indignación del Foro Roque Aldeano es un reflejo de una comunidad cansada de promesas incumplidas y ansiosa por ver resultados tangibles. El reloj sigue corriendo, y la presión sobre el Gobierno de Canarias para entregar finalmente esta obra crucial está en su punto más alto.