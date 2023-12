El Foro Roque Aldeano pide movilizar a toda Gran Canaria para que se acabe la carretera de La Aldea

El foro Roque Aldeano se ha manifestado esta mañana a las puertas de Presidencia del Gobierno de Canarias pidiendo una solución para los trabajos de la carretera de La Aldea y los túneles de Faneque, ante el retraso en su apertura y el hecho de que no se van a cumplir las fechas de entrega que se habían anunciado por parte de la consejería de Obras Públicas del ejecutivo regional.

Rafael Ramos, su presidente, asegura que es difícil entender cómo es posible que no esté lista todavía una carretera cuya construcción comenzó hace cuatro años y hace dos deberían haber estado listo los túneles de Faneque, del que recuerda es un macizo muy erosionado y en el que en cualquier momento, se puede producir un desprendimiento que cerraría la actual vía.

El cierre produce graves consecuencias para los aldeanos

Una situación que ya se produjo durante seis meses cuando los habitantes del municipio no tuvieron otra opción que desplazarse por el sur de la isla si querían llegar a Las Palmas de Gran Canaria, por una vía estrecha, como recuerda Ramos, y por donde tenían que transitar camiones cargados de tomate. Ese momento no fue fácil de gestionar para aquellas personas que tenían que hacer una diálisis o por los equipos infantiles de deporte.

El foro también arremete contra el actual equipo de la consejería y en concreto contra el consejero, del que, señalan que “no ha dado la cara, le hemos pedido una reunión y lo único que nos han propuesto ha sido reunirnos con una directora general de infraestructuras que acababa de llegar. Queremos una reunión con el consejero”, señalaba en Herrera en Gran Canaria.

En el comienzo de 2024, según el consejero

En ese encuentro pedirán más información y que les digan las cosas a la cara, “sin ocultismos, no podemos seguir otro invierno así.”. Precisamente este lunes el consejero Pablo Rodríguez aseguraba que los anteriores responsables, anunciaron fechas para la apertura que no se sostenían, se mostraba comprensivo por la frustración que eso ha podido generar y señalaba que están trabajando para que los túneles se puedan abrir a principios de 2024. Una fecha de la que duda Ramos. “Ellos saben que no es así. Nos están tomando el pelo y ya está bien", destacaba el portavoz del foro.