El Foro Roque Aldeano continuará sus protestas a pesar de la apertura de los túneles de Faneque

Si todo va según lo previsto, a final de esta semana se inaugurarán, después de más de dos años de retraso, los túneles de la segunda fase de la carretera de La Aldea que evitan circular por el peligroso macizo de Faneque.

No obstante, los vecinos del municipio no las tienen todas consigo, que con mucha desconfianza creen que ya les han “engañado” tanto que no tienen motivos para creer en la palabra de la consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Cierto que el consejero acaba de llegar, Pablo Rodríguez, pero los residentes de La Aldea continúan con la mosca detrás de la oreja.

"Es un motivo de seguridad más que de ganar tiempo"

Por COPE Gran Canaria pasó el portavoz del Foro Roque Aldeano, Rafael Rodríguez, quien explica que el miércoles de esta semana está previsto que el Cabildo recepcione la obra y el viernes sea el día elegido para su inauguración, para Ramos la apertura de estos túneles “más que una necesidad para ahorrar tiempo, lo es para garantizar la seguridad de los usuarios,” y es que no es la primera vez que vemos que motivado por el mal tiempo, se cierra la vía con los aciagos problemas que genera a los aldeanos que para dirigirse a Agaete o a Gáldar o Santa María de Guía deben dar la vuelta a la isla,

Apunta que con los nuevos túneles el recorrido pasa de “8 minutos a tan solo minuto y medio,” pero advierte que la urgencia de la obra “es para ganar seguridad porque en esa vía está marcada por la tragedia de varios conductores que debido a los desprendimientos han perdido la vida.”

"Con la apertura de los túneles, no nos callarán"

Ramos muestra algo de recelo a la posible apertura esta semana de los túneles de Faneque porque a pesar de que “la obra está totalmente terminada, llevamos dos años de retraso y lo cierto es que hoy en día seguimos esperando”, también advierte que la inauguración del tramo no va a acabar con las protestas del foro “incluso hemos renovado las pancartas porque seguimos luchando para la apertura total de la carretera”, que advierte “no estará para 2027 porque todavía no han comenzado a construir los 2 viaductos que están proyectados en la obra.”

Reconoce que seguirán “en plan reivindicativo, no nos callarán la boca con los túneles de Faneque porque todavía queda mucho por hacer”. Sigue criticando el caso omiso que a su juicio le está haciendo el actual consejero de Obras Públicas del ejecutivo regional, Pablo Rodríguez, “le hemos pedido en varias ocasiones reuniones, pero no nos hace caso.”

Finalmente, el portavoz del colectivo muestra su indignación y se lamenta de lo “abandonado” que han estado los vecinos de La Aldea, recuerda que “después de muchos años de lucha”, en 2009 se proyectó la carretera de la aldea y 23 años después continúan esperando “el recorrido total de la carretera es de 18 kilómetros y llevamos más de 23 años de espera y lo que queda, es inaudito que vayan a menos de 1 kilómetro por año.”

Los túneles de Faneque siempre ha sido una de las grandes reclamaciones de los vecinos de La Aldea para no circular por el macizo, esta obra ha tenido innumerables retrasos, en principio se pretendía abrir a finales de 2022, la obra se retrasó hasta primavera de 2023, una nueva demora estableció la fecha para antes de otoño y finalmente la última fecha que se baraja es a mediados de febrero.