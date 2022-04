La fiesta de La Rama vuelve a Agaete

La fiesta de La Rama volverá a celebrarse este verano en Agaete. La alcaldesa del municipio, María del Carmen Rosario, ha adelantado en los micrófonos de COPE Canarias, que ya tienen todo preparado para que se pueda celebrar este evento multitudinario y volver poco a poco a la normalidad.

Las primeras fiestas que se celebrarán en el municipio será La Rama de San Pedro, en el Valle de Agaete. Dicho evento ya está prácticamente cerrado, aunque desde el consistorio siguen siendo prudentes por lo que puedan indicarles desde Sanidad.

Maria del Carmen Rosario: “Desde el primer día que Sanidad dijo que los grandes eventos se podrían celebrar y puso como ejemplo la Rama de Agaete, empezamos a trabajar. Estamos ilusionados trabajando, organizando las primeras que son las del Valle de Agaete, las de San Pedro y también trabajando en la de Las Nieves”.

“Eso no quita que no tengamos esa incertidumbre que no sabemos qué va a pasar y también dependerá de que nosotros, los ciudadanos, respetemos las normas. Estamos ilusionados, esperanzados, ya nos toca salir y tener un poco de alegría, pero estamos hablando que Sanidad es quién nos va marcando el paso.”, aseveró.

La alcaldesa de Agaete: “Estamos trabajando desde el minuto uno. Lo hicimos el año pasado, cuando parecía que íbamos a volver a la normalidad, y tuvimos que echarnos hacia atrás. Pero claro, las fiestas de Las Nieves, de La Rama no es cualquier fiesta, que se concentran 50.000 personas en el mismo sitio y a la misma hora”.

“Si llegamos a ese momento y se puede celebrar quiere decir que ya hemos acabado con el coronavirus. Estamos hablando de una fiesta que es de interés turístico nacional, la rama es un bien de Interés cultural y escuchar la música de la banda nos une a todos los canarios”, aseveró.

Concluye destacando que ella ha hecho la promesa de que si al final se celebra estas fiestas tan importantes del municipio “invito a los periodistas a la azotea del ayuntamiento el día del 3 al 4 de agosto, a las 5 de la madrugada, cuando se lanza el primer volador que es la diana, que es cuando comienza el baile. Cuando ustedes vean esas imágenes entenderán y verán porqué todo el mundo viene a nuestras fiestas”.