Familiares de usuarios del centro sociosanitario El Pino denuncian un trato “inadmisible y denigrante”

Trabajadores del centro sociosanitario de El Pino en Las Palmas de Gran Canaria irán a huelga indefinida el próximo 6 de diciembre, por el impago de la actualización salarial, por la falta de personal y el deterioro del material e instalaciones. Además, familiares se han quejado de que llevan años denunciando de que sus parientes están viviendo en unas condiciones precarias y que la situación no cambia.

En COPE Canarias hemos hablados con diferentes personas que han resaltado que sus familiares están viviendo en una situación bastante precaria.

Es el caso de Manoli. En nuestros micrófonos ha expresado que su cuñado, que lleva cuatro años viviendo en el centro, está viviendo en condiciones muy precarias. “El centro, con lo que a mi respecta con mi cuñado en concreto, el trato es denigrante, inadmisible, como puede ser: las comidas, el trato al usuario, lavandería, artículos del usuario que se lo llevamos y desaparece y que no se revisa los medicamentos”.

Manoli ha expresado en los micrófonos de COPE Canarias que su cuñado ha perdido movilidad en los brazos porque el centro carece de fisioterapeuta y por protocolo covid siguen sin ir. “Mi cuñado, por ejemplo, salió de su domicilio donde estuvo cinco años impedido total, solo movía la cabeza y un poco los brazos. Ahora los ha dejado de mover, después de la pandemia, porque no se acerca al cuarto ningún fisioterapeuta porque no aparecen por protocolos”.

“A día de hoy el fisio no aparece por el cuarto de mi cuñado. Ayer me lo encuentro arañado, que parece que durmió con un gato y tengo tres PDF, con pruebas, que mandé al cabildo, pero que no he recibido ninguna respuesta; hacen caso omiso”, añade.

Manoli dice que el trato recibido en estos últimos menos no es bueno y “siento llamarle maltrato. Es fuerte decirlo, pero que me digan cómo se hizo esos arañazos, no sé si es porque las grúas están obsoletas etc. Las rodillas las tiene fatal y lo más peligroso es que mi cuñado ha estado ingresado en el Negrín por síncopes por una bajada de azúcar y lo he comprobado, que no le alimentan bien. Ahora vengo a entender, que es porque no toma agua, no se puede quejar porque no habla casi y las ropas le ponen la ropa del vecino de cuarto”.

Esta familiar también ha señalado durante toda la conversación, que los cuidadores incluso le ponen ropa del vecino de cuarto, que lo visten para que pueda salir a los jardines o patio del centro, pero que “parece un indigente”

Además, dice que ella quedó atrapada en el ascensor durante hace dos meses y que desde entonces no han podido arreglarlo. “Es decir, solo hay tres ascensores funcionando. Si coincide con los usuarios de día se tarda mucho en poder bajar de pisos.

“Ayer estuve 38 minutos para bajar a mi cuñado a la calle porque coincide con el centro de día y hay muchas personas subiendo y bajando. Solo hay 3 ascensores y si se estropean 2 imagínese ustedes, y depende también el tamaño de las sillas de ruedas”.

Daniel García tiene a su padre ingresado en dicho centro. En COPE Canarias también denunciaba que su padre lleva 4 años en la octava planta y que ha visto como la situación en el centro se ha ido degradando poco a poco.

Daniel García, presidente de la Asamblea de Familiares Residente del centro insiste en que los auxiliares y enfermeros no dan abasto porque atienden a más de 80 pacientes por día y que el material da pena, por lo deteriorado que está.

Desde el Cabildo de Gran Canaria apuntan que ellos están pendientes y en contacto continuo con la dirección y los trabajadores del centro. Además, señalan que con el nuevo contrato se incluía esa nueva subida salarial, la mejora en sus instalaciones y del material utilizado. Isabel Mena, la consejera de Políticas Sociales, Isabel Mena señala que los materiales se cambian de manera frecuente en el centro sociosanitario porque se deterioran por el sobre uso que se les da.