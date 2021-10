Un experto tranquiliza a la población sobre el dragón azul: “Son inofensivos, solo hay que apartarlos"

Hace unos días en algunas playas canarias ha aparecido una especie llamada Dragón Azul que vive en altamar y que ha alertado a la población. Ha habido noticias contradictorias señalando que esta especie, de la familia de las babosas y caracoles, podría producir fuertes picadas e incluso la muerte.

Pascual Calabuig, veterinario, ha desmentido esta información en COPE Gran Canaria y asegura que se trata de unos animales que conviven en nuestras aguas y que son inofensivos al ser humano.

El dragón azul vive en alta mar y se alimenta sobre todo de medusas. Esto lo que puede producir es que si comen mucho de este animal pueden llegar a tener en su organismo cierta cantidad de tóxicos, pero no hasta el punto de provocar la muerte en el ser humano.

El dragón azul está llegando a las costas canarias debido al calentamiento global, ya que suelen vivir en alta mar. A esta especie “le encanta comer aguavivas, son oceánicos y se adhieren a ellas para comérsela. Por ejemplo, les gusta las carabelas portuguesas y si se alimentan mucho de ellas, podrían tener cierta cantidad tóxica en su organismo, pero no preocupante.

Pascual Calabuig: “¿Alguien se deja de bañar porque hay medusas en el mar? Pues no. Si ves alguna medusa tienes que tener cuidado de no tocarla porque te puede producir cierta urticaria o calambrillo. Pues esta babosa es igual, si la ves y te pones a jugar con ella te puede producir cierto escozor”.

El veterinario ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los canarios y ha apuntado a que “si vemos esta especie debemos apartarla con la mano y no jugar con ella para que no se sienta atacada”.

Pascual Calabuig: “Yo si me encuentro alguno lo aparto y que no me toque, pero tampoco es para alarmar. No hay que alarmar, esta especie es muy bonita. La verdad que no pasa nada incluso me han preguntado desde la Cruz Roja que, si cerraban la playa por esta especie, pero es un ser vivo, uno más. Si lo ves flotando no lo cojas, ni te pongas a jugar, pero ya está”

Pone un claro ejemplo: “Si coges una tonga de esta especie y te lo metes debajo del pantalón a lo mejor si te pasa algo, pero lo normal es que no”.

DRAGÓN AZUL, UNA ESPECIE INOSENFIVA QUE VEREMOS CON MAYOR FRECUENCIA

Pascual Calabuig ha señalado que esta especie no es un pez, sino una babosa. Es del grupo de los caracoles y lo veremos con mayor frecuencia en nuestras costas debido al calentamiento global.

“Esto es una babosita que se ha adaptado en ambientes oceánicos, en alta mar. Vive con la espalda para abajo, son animalitos muy pequeños, de 3 centímetros y son de aguas cálidas. Están empezando a llegar a nuestras cosas por el efecto del cambio climático”, añade.

Pascual Calabuig: “El calentamiento global, hace que estas especies vienen mucho. Esta es la explicación de que ahora siempre hay más, los he cogido y nunca me han hecho nada”.

Además, el veterinario ha querido destacar que estos animales tienen depredadores que son los tamboriles y que, debido a la ausencia de ellos en aguas canarias, ya no se los comen. "Aquí ya no hay tamboriles, porque nos los hemos cargado todos. Hay muy pocos y son peces que son aliados nuestros que se comían estos bichitos o erizos, pero como ya no hay, pues cada vez aparecen más".

Concluye destacando que son animales oceánicos y que llegan a nuestro mar, pero que por ahora es algo mínimo. Realmente no lo veo como algo preocupante.

LAS REDES SOCIALES ALERTAN DE LA "PELIGROSIDAD" DE ESTA ESPECIE

Las redes sociales han alertado en los últimos días sobre la aparición de esta especie en la isla Fuerteventura y en la playa de Las Canteras:

?? Su picadura puede ser muy peligrosa, por lo que en caso de ver alguno se ruega no tocarlos ni molestarlos; si no se le molesta no suele atacar.



?? En caso de recibir una picadura de esta especie, se recomienda contactar con los servicios de emergencia. — Ayuntamiento de La Oliva (@AytoLaOliva) October 7, 2021

En el perfil de mi playa de Las Canteras han lanzado un mensaje más tranquilizador y asegura que no hay que asustarse:

Tema dragón azul. Mi opinión

Actualmente hay algunos. No son frecuentes pero los llevo viendo toda la vida. Pero no hay que asustarse. Es complicadísimo tropezar con alguno de ellos y la picada es de aguaviva. Hoy también se ven veleros , estos no pican

Fotos dominicales ?? pic.twitter.com/qnrJJEFF55 — ?? Mi playa de Las Canteras ?? (@LasCanteras) October 10, 2021