Un equipo de balonmano pide calzado deportivo para los menores migrantes: "Con chanclas no pueden entrenar"

El Club de Balonmano histórico Las Canteras, no solo se le conoce por su actividad deportiva, sino desde hace unos años, por ser un colectivo que integra a los menores migrantes en sus instalaciones deportivas. Niños de entre 6 a 9 años que viven en el recurso alojativo 'Canarias 50' acuden a los entrenamientos para evadirse de la realidad que están viviendo.

El problema es que no tienen calzado adecuado, de hecho acuden en chanclas, algo que les está imposibilitando poder jugar con normalidad. En Herrera en COPE Gran Canarias hemos hablado con el presidente de este club, con Tomás Peña, quien ha hecho un llamamiento a la población para que sean solidarios y donen material deportivo.

Tomás Peña ha aprovechado nuestros micrófonos para pedir que “donen zapatillas de deportes para que puedan incorporarse a nuestros entrenamientos. Nosotros lo que queremos es que se integren en nuestra sociedad, que hagan una actividad deportiva y no solo estén en el Canarias 50, porque ahí hacen poco o nada”.

Tomás Peña dice que no suelen hablar mucho con los niños, ya que no saben español, que por eso hablan a través de señas. “Afortunadamente, la madre de una de las niñas sí sabe nuestro idioma y le he prometido que encontraré la forma de que pueda entrenar con nosotros, porque conseguiré esas zapatillas”.

“Estamos captando y localizando niños en La Isleta, para poder jugar con nosotros y es por eso que sería maravilloso poder contra con ellos. De hecho, la semana pasada hicimos unos entrenamientos en la playa de La Laja y se lo pasaron superbién”, añade.

En cuanto a si en un futuro los niños pueden federarse, dice Tomás Peña, que "en principio no, porque necesitarían un pasaporte, pero que quizás a través de un tutor del 'Canarias 50' podrían llegar a intentarlo. Es decir, podrían conseguir una licencia para poder jugar en los campeonatos".

Tomás Peña cuenta que lo de integrar a migrantes es algo que llegan tiempo haciendo. “Se trata de un proyecto de integración que llevamos años realizando, con menores no acompañados, aunque se frustró durante la pandemia. Imagínate lo bien que nos llevábamos todos, que ha habido chicos que los han traslado a otros lugares y siguen en contacto con nosotros”.

Si te ha interesado este caso es muy fácil poder donar el calzado deportivo. Los lunes, martes, jueves y viernes la directiva del club podrá recoger el calzado en el pabellón Jesús Tello, en La Isleta, cerca de El Confital, concretamente en la calle Coronel Rocha.

Tomás Peña insiste que no tienen que ser unas zapatillas caras. “Un calzado adecuado, económico, ya que nosotros les vamos a dar unos calcetines. Esto sería suficiente para que empiecen con la actividad del balonmano.