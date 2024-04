Un empresario turístico, a favor de implementar la ecotasa

En un intento por equilibrar el flujo turístico con la preservación ambiental, hay voces que se muestran a favor de una tasa turística para mitigar los impactos negativos del turismo masivo en el medio ambiente y promover prácticas más sostenibles en la industria.

En principio, el Gobierno autonómico se niega a implementar la ecotasa, pero el presidente del ejecutivo regional, Fernando Clavijo, ya reconocido que se puede dialogar sobre la adecuación o no de aprobarla. En caso de aprobarse la tasa turística, que se aplicará a los visitantes que se alojen en hoteles y alojamientos turísticos, se destinará a financiar proyectos de conservación ambiental, restauración de ecosistemas y desarrollo de infraestructuras sostenibles en las islas. Se espera que esta medida genere ingresos significativos que contribuyan a la protección de los valiosos recursos naturales de Canarias.

"Los políticos malgastarán el dinero que recaude la tasa"

La gran mayoría de los actores turísticos de Canarias han rechazado la incorporación de un impuesto al turismo, el presidente de del Centro Comercial Oasis y hostelero, Antonio Pérez, asegura que un gravamen podría ser positivo para la “clase política” pero genera un efecto pernicioso al comercio, “el dinero que recaudan se saca de lo que deja de gastar el turista,” asegura, además cree que de aplicarla no se destinaría para nada “útil” aseverando que, si se implementa, lo que tendrían que hacer es “gastarlo en vivienda o algo para los trabajadores.”

Pérez no cree en los políticos, “malgastarán el dinero que recauden” y además “retrae el gasto de los turistas”, está convencido de que la administración no necesitan más recursos, “tienen dinero suficiente para hacer lo que tienen que hacer, por lo que si la aprueban que lo gasten en el mediano o pequeño comerciante.”

A favor, siempre y cuando la recaudación se dirija a aumentar la protección de los espacios naturales

No obstante, no todos los pequeños empresarios turísticos están en contra de la ecotasa, el guía turístico, Bruno Knudsen, apuesta por la ecotasa, “en muchos sitios de Europa se cobra más y esto no ha restado turistas”, incluso se aventura a 'monetizarla', “un euro al día en una familia en una semana son solo 7 euros,” reconociendo que tal cantidad no sería obstáculo para programar las vacaciones en el archipiélago.

También advierte que los ingresos obtenidos de la tasa debería ir a políticas finalistas medioambientales, “más inspectores en el Roque Nublo, en las dunas de Maspalomas o mejorar los espacios naturales”, sería un buen destino en opinión de Knudsen.

"Los políticos no tienen ni idea de gestionar"

El guía turístico, también aprovecha para reclamar más implicación en las políticas turísticas por parte de los pequeños empresarios porque “somos los que sabemos y los políticos no tienen ni idea de gestionar”, esto le crea un pequeño dilema sobre la implementación de la ecotasa, por una parte, si muestra a favor, pero con los representantes públicos considera que no servirá de nada.

Ante los desafíos que presenta la dualidad entre conservación de las zonas especialmente sensibles y la llegada de turistas, es necesario encontrar el punto óptimo que permita proteger el medio ambiente sin sacrificar la competitividad turística de la región. La sostenibilidad y la preservación del patrimonio natural de Canarias se presentan como prioridades indiscutibles en esta nueva fase de la industria turística del archipiélago.