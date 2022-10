Cadena 100 presenta a Efecto Mariposa en el Auditorio de Teror

Se cumplen 30 años de la implantación de Cadena 100 en Gran Canaria y la emisora lo celebra con un concierto de Efecto Mariposa el próximo sábado 29 de octubre en el Auditorio de Teror a partir de las 20:30. El grupo se presenta en un formato acústico que permite un acercamiento más íntimo con el público. La venta de entradas va a muy buen ritmo y si se cumplen las expectativas se ocuparán las 500 butacas del recinto, no obstante sigue habilitada la posibilidad de adquirir los tickets a través de la plataforma tureservaonline.es y en la taquilla del Auditorio hoy jueves hasta las 19:00, mañana viernes de 17:00 a 19:00 horas y el día de la función dos horas antes del espectáculo.

Efecto Mariposa es uno de los grupos con más solera e influyentes del panorama nacional, formado en 2001 en Málaga, comenzaron con un sonido muy característico, su gran éxito llego 2 años después con Metamorfosis y Metamorfosis Vol 2 con canciones como la versión del clásico el mundo de Jimmi Fontana. En 2005 graban Complejidad, que incluye su gran canción franquicia y con el tema que lograron el éxito en todas las listas nacionales; no me crees, la trayectoria de la formación se consolidó en 2009 con el album 40:04 y su canción Por quererte, tras una pausa debido a la maternidad de su vocalista y guitarra; Susana Alva, regresaron con Comienzo. En febrero de 2018 editan el single Qué me está pasando, adelanto del trabajo Vuela.

El grupo, en la actualidad, formado por Susana Alba y Frasco G. Ridway, ha publicado 7 discos y girado por todo el territorio nacional ante aforos superiores a las 200.000 personas, actualmente Efecto Mariposa está considerado como uno de los grupos más trascendentes de la música pop en lengua Castellana.