Terrible caso de maltrato animal en Las Palmas de Gran Canaria: "Cuando entré en la vivienda me eché a llorar"

Absolutamente inaceptable es lo que piensa cualquier ciudadano cuando contempla las terribles y duras imágenes que han circulado por redes sociales reflejando un maltrato animal muy duro en una vivienda del barrio de San Lorenzo en Las Palmas de Gran Canaria.

Esta misma sensación, incluso mucho más allá debido a su afinidad con los animales de compañía sintió Lilian Trujillo, ella es la representante de la asociación protectora 7 días por 7 vidas. En Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez ha expresado su tristeza por el hallazgo de 22 gatos en condiciones extremas de desnutrición e incluso de abandono, una situación que le ha llevado a denunciarlo en antena.

Trujillo ha asumido la labor de rescatar y rehabilitar los animales sobrevivientes, aunque reconoce que el proceso "será largo y costoso" debido al estado de los gatos. La situación era tan devastadora que algunos gatos estaban muertos y en estado avanzado de descomposición, incluso se contemplaban cráneos de los felinos. "De uno de ellos solo quedaban los huesos, a otros los tocabas y se te quedaba la piel en las manos", asegura con tristeza la animalista.

"cuando entré en la casa, me vine abajo"

Trujillo, muy afectada, reconoció que la situación le pudo. "Cuando entré en la casa, no pude contener las lágrimas, me vine abajo y me eché a llorar", confiesa aún con un nudo en la garganta, mientras los gatos recibían atención sanitaria urgente. "Son posiblemente las imágenes más duras que he visto en la vida" apunta la veterinaria, que recuerda con angustia como los gatos, "no tenían nada de comer e incluso había un pequeño cubo con agua para 22 gatos".

La autora del maltrato era vicepresidenta de una asociación de protección de animales

No obstante, en el relato, hay un dato tan estremecedor como indignante, la propietaria de la vivienda con claros indicios de síndrome de Diógenes pertenecía a una asociación protectora de animales, era su vicepresidenta. "Esto es lo que realmente llama la atención", asegura Trujillo quien también desvela que "esta mujer incluso hizo colectas para el bienestar de los gatos, lo que quiere decir que se ha quedado con el dinero". Este caso no solo implica un asunto de maltrato animal, "también de desfalco a esas personas que ayudó en la recaudación".

No es la primera vez que se publican imágenes muy duras de abandono animal, y la comunidad animalista continúa alarmada por la magnitud de este caso que pone en evidencia no solo la urgencia de reforzar las leyes contra el maltrato animal, también la necesidad de una mayor trasparencia e implicación por parte de los ayuntamientos. La tragedia de estos animales no puede ser una fachada, sino una responsabilidad que exige de implicación y vigilancia constante.