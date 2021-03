El drama de una madre: 10 años sin agua y atendiendo a su hija enferma

Olga es una mujer a la que la vida no se lo ha puesto nada fácil. Tiene problemas de corazón y las piernas “ya no me funcionan muy bien”, según ella misma asegura. Tiene una vivienda en Las Remudas, en Telde. Sin embargo, ha tenido que mudarse provisionalmente a casa de su hija con discapacidad, a Jinámar, ya que prácticamente no tiene movilidad tras un accidente y cuenta con problemas psicológicos.

En esta vivienda no cuentan con agua ni luz desde hace 10 años. Por lo que subsisten gracias a la solidaridad de los vecinos que, dejándole garrafas de agua en el cuarto de la comunidad, contribuyen a que pueda bañar a su hija todos los días.

Los alimentos, por su parte, se los brindan los Servicios Sociales de Telde con los repartos diarios. Sin embargo, llevan 5 años requiriéndoles que les pongan agua en el domicilio, así como que les faciliten el acceso a un centro en el que su hija pueda tener los cuidados adecuados.

“Mi hija tiene una pensión de 400€ por su invalidez. Podemos pagar las facturas, pero no costear la instalación”, asegura Olga.

La madre, además, tiene que seguir costeando el alquiler y los gastos de su vivienda en Las Remudas. “Ella me necesita y me voy a quedar un tiempo fija en su casa”, insiste.

Olga ha contado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que “ha luchado mucho para buscar una solución”, pero los Servicios Sociales de Telde no le han ayudado.

“Me pedían unos papeles para darme ayudas, me decían que se perdían y de nuevo a empezar. Con el inicio de la pandemia fue peor porque no me cogían el teléfono”, critica.

El pasado miércoles recibió una carta de Servicios Sociales señalando que van a proporcionarle agua. “Después de 10 años sin agua y 5 pidiéndoles que me la pusieran”.

Olga advierte, “esta ha sido mi lucha toda la vida”.