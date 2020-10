La Dra. Dolores Pérez, de la ULPGC, participa en un trabajo sobre la modificación de las aguas del Atlántico

La Unidad Océano y Clima del Instituto del Oceanografía y Cambio Global (IOCAG) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha tomado parte en un trabajo desarrollado en la Universidad de la Sorbona sobre la modificación en las aguas del Atlántico Norte.

Esta colaboración ha dado lugar a la publicación de un artículo de investigación, “Atlantic Water Modification North of Svalbard in the Mercator Physical System From 2007 to 2020”, que tiene como primer firmante a la doctoranda Marylou Athanase del Laboratoire LOCEAN-IPSL de la Universidad de La Sorbona, junto a científicos de su misma institución, de MERCATOR-OCEAN y la Dra. Dolores Pérez Hernández por parte de Iocag-ULPGC.

El trabajo versa sobre la modificación del Agua Atlántica que tiene lugar al norte del Archipiélago noruego de Svalbard. El Agua Atlántica que entra en el Océano Ártico por el Estrecho de Fram, ubicado entre Groenlandia y las islas noruegas de Svalbard, es la principal fuente de calor oceánico del Ártico. Esta agua es capaz de contribuir al derretimiento de los hielos marinos desde debajo y genera por ello una zona sin hielos (polinia) al norte de Svalbard denominada la Bahía de los Balleneros. El Agua Atlántica sufre severas modificaciones al norte de Svalbard. En esta zona existe una escasez de datos observacionales, de modo que para este trabajo se hace uso de 14 años de datos de simulaciones numéricas para identificar los inviernos en los que la modificación de agua Atlántica es mayor.

A lo largo del periodo 2007-2020, dos inviernos destacaron por presentar eventos extremos de convección en áreas que antes estaban cubiertas por el hielo: al norte de la Plataforma de Yermak en el invierno 2017/2018 y sobre el talud continental al noreste de Svalbard en el invierno 2012/2013, donde se detectó el agua Atlántica modificada más fría y dulce. Convección se define como el proceso por el cual el agua cálida entra en contacto con la atmósfera fría, por lo que se enfría, haciéndose más densa y hundiéndose, generando mezcla con la capa de agua que esta inmediatamente debajo de ella. La convección extrema en esta zona se da cuando esta mezcla producida por enfriamiento llega hasta unos 300m de profundidad. También se describieron zonas marginales de convección, que al empezar a estar libres de hielo comenzaban a contribuir a la modificación del Agua Atlántica.

Los científicos participantes en este trabajo concluyen que a medida que avanzamos hacia un Océano Ártico libre de hielo, al menos estacionalmente, más años y zonas presentarán convección extrema, modificando el agua Atlántica en mayor cantidad, enfriándola y densificándola. Esto afectará a los ecosistemas en la zona del talud Ártico europeo, pero además contribuirá a aumentar la formación de agua profunda del Ártico.