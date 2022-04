El Diputado del Común: "Ya es hora de acabar con la cita previa indiscriminada"

Diputado del Común, Rafael Yanes, ha advertido este viernes de que "ya es hora de acabar con la cita previa indiscriminada" en la administración pública, sobre lo que ha recibido numerosas quejas, y ha anunciado para mayo un informe extraordinario en relación con la dependencia en Canarias.



De esta manera se ha pronunciado el Diputado del Común tras entregar al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, el informe anual de la institución correspondiente a 2021, un documento de 480 páginas en cuyo contenido profundizará ante la comisión pertinente en la Cámara regional "por respeto institucional".



No obstante, en rueda de prensa posterior a su encuentro con Matos, Rafael Yanes ha adelantado tres aspectos que ha considerado importantes para su doble función de defensa de derechos de los ciudadanos y supervisión de las administraciones públicas canarias, y de los que dos son positivos y un tercero "crítico".



El primero es el referente a la satisfacción del titular de la institución por el número de personas que confía en la Diputación del Común para resolver sus problemas con la administración pública, y que sigue aumentando "hasta el punto de que se ha duplicado en cuatro años".



"Lo interpreto como el respaldo al trabajo serio, riguroso, absolutamente independiente de la Diputación", ha indicado su máximo responsable, quien ha enfatizado el hecho de que en la institución "no miramos ni quien gobierna ni quien gobernó" en los asuntos que trata.



De hecho, en 2021 ha disminuido en un 63 por ciento el número de recordatorios del deber legal a las administraciones por no responder en plazo, y el de advertencias en un 52 por ciento.



Asimismo, el Diputado del Común no ha tenido que firmar ninguna declaración de obstruccionismo a su labor durante el ejercicio anterior.



No obstante, el tercer aspecto y el más crítico en relación con la memoria de 2021 es el de las "muchas quejas" de los ciudadanos respecto a la atención de la administración pública, sobre lo que Yanes ha advertido de que "ya es hora de acabar con la cita previa indiscriminada" y ha precisado que la ventanilla para el registro de documentos debe estar abierta durante todo el horario de atención al público.



Naturalmente, ha proseguido, es imprescindible pedir una cita previa para consultar un documento personal pero hay que mejorar el servicio telefónico porque no puede ser que se diga a la ciudadanía que tiene que pedir cita por teléfono y luego éste no conteste.



“No tiene sentido que en el sector privado se atienda sin ningún requisito previo y en el sector público, para asuntos de necesidades básicas, muchos de ellos de emergencia social, se exija pedir cita a un teléfono que muchas veces no responde”, ha reiterado Rafael Yanes en su crítica.



Al respecto, ha aludido a un caso "muy sangrante" en Canarias que es el de la Seguridad Social, y que ha trasladado al Defensor del Pueblo al ser una administración del Estado.



El Diputado del Común ha mencionado las quejas referentes a que nadie contesta en el teléfono de la Seguridad Social y cuando lo hace se dan citas para islas diferentes a la de donde reside el peticionario. "Esto no puede ser: se llama por cuestiones como el ingreso mínimo vital, pensiones de viudedad o de orfandad... son derechos básicos de los ciudadanos".



En su intervención Rafael Yanes ha precisado además que hoy no iba a hablar de dependencia porque lleva tres años aludiendo en su informe anual a los defectos de este servicio en Canarias, "el peor de España", y ha emplazado a un informe extraordinario sobre esta cuestión para el próximo mes con datos cerrados a 31 de diciembre de 2021.



Para este informe ha hablado con todos los sectores implicados, Dirección General, trabajadores, sindicatos y empresas, con el objetivo de hacer un documento participativo con una primera parte "crítica" en base a los datos actuales y una segunda "con propuestas en positivo".



Respecto al aumento de las quejas ciudadanas recibidas en la institución, Rafael Yanes, que no precisó en la rueda de prensa cuántas se han tramitado, dijo que esto puede suceder porque la Diputación del Común es más conocida y asequible.



Sobre este aspecto ha comentado que en sus 37 años de historia la Diputación "ha crecido" gracias al trabajo de sus cinco antecesores, y ha recordado cómo el primer titular de la institución, Luis Cobiella, recibía a los ciudadanos en su domicilio porque no tenía despacho, y hoy hay oficinas en todas las islas.



Ha comentado Rafael Yanes que el nivel de recepción de sus propuestas por parte de los responsables públicos es cada vez más positivo porque su labor es la de exponer los errores que cometen la administraciones para proponer soluciones.



Y hay que recordar que "venimos de un año que fue horrorosamente malo porque en 2020 muchos requerimientos de la Diputación no fueron contestados porque el personal estaba confinado y se cerró el servicio de Correos", ha rememorado Rafael Yanes.