Dimite la directora médica de Atención Primaria en Gran Canaria

Ana Bella Álvarez Medina, directora médica de Atención Primaria en Gran Canaria ha presentado una carta en la que refleja su dimisión. En esta, ella asegura que no se siente identificada, ni comparte algunas decisiones tomadas en esta área, lo que la ha empujado a dimitir.

Esta decisión se suma a las otras posibles renuncias de varios compañeros de Gerencia, quienes -al parecer- no estarían de acuerdo con algunas directrices tomadas por Ricardo Redondas, Gerente de esta área.

La orden del consejero canario de Sanidad: "Salgan a buscar contagiados" "Tenemos que estar preparados para un repunte al igual que un ejército está preparado para la guerra" Santa Cruz de Tenerife 05 may 2020 - 10:05

La carta comenzaba así:

“Hoy he presentado mi carta de renuncia como directora médica de esta Gerencia.

Creo que todo tiempo llega a su fin. Siempre agradeceré la confianza depositada en mi para el cargo. Ha sido una gran experiencia, pero no me siento identificada, no comparto ciertas decisiones, por lo que, lo más conveniente es que presente mi renuncia”.

La ya ahora exdirectora médica agradecía a todos los profesionales de esta área la labor que llevan a cabo, y definía la experiencia de estos meses como “agridulce”.

La misiva continuaba de esta forma:

“Les mando estas líneas para agradecerles su apoyo durante todos estos meses, ha sido una experiencia agridulce. Lo que me llevo de positivo es a todas las grandes personas que he conocido en los Centros de Salud, me hubiera gustado haber ido a visitarlos a todos. A Paqui Socorro con su buen quehacer, a las secretarías de la Gerencia, a los coordinadores imparables en su trabajo con los centros, a todas las personas de los distintos departamentos, …al menos yo no me había dado cuenta de tantos profesionales implicados en el engranaje de esta empresa”.

Ana Bella Álvarez reiteraba la idea de que deja el cargo con el reproche de no haber podido realizar más cosas que según criticaba, no pudo hacerlas porque no la dejaron. Recalcaba la impotencia de dejar el cargo por no estar de acuerdo con decisiones concretas de la Gerencia.

“Me voy con mal sabor de boca, en el sentido de no haber podido hacer más cosas de las que me dejaron. Esta impotencia y el no estar de acuerdo con decisiones tomadas, es lo que me hace tomar esta dura decisión.

Estos meses que nos esperan serán de renacer de la Primaria, son tantas las cosas que hemos aprendido estas últimas semanas; y recuerden, son ustedes con su esfuerzo los que han conseguido y conseguirán como equipo, demostrar lo que es la Atención Primaria”.

Terminaba recordando que a partir de mañana volverá a su empleo anterior como médico de familia, en una carta en la que deja claro que su dimisión no es una decisión que se vea respaldada –solo- por una motivación personal, sino claramente profesional.

Julio Pérez, consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, valoraba esta decisión en los micrófonos de Cope Canarias y aseguraba que “hay que arreglar la situación”. El consejero de Sanidad afirmaba que la percepción es que hay diferencias personales y técnicas y decía,“tomaremos las decisiones que haga falta para que se recupere la normalidad y Atención Primaria solo esté dedicada a cuidar a los pacientes”.

“La Gerencia necesita funcionar coordinadamente”, sentenciaba, por lo que apuntaba a que arreglarán los malentendidos producidos.