Detenido por dar positivo en alcoholemia y darse a la fuga en un control en Gran Canaria

La Guardia Civil ha detenido a una persona por conducir bajo los efectos del alcohol y darse a la fuga en un control policial que se había establecido en el municipio de Valsequillo, Gran Canaria, ha informado la Comandancia de Las Palmas este viernes.



Según los hechos que relata la Benemérita, el detenido, un hombre de 51 años, ha quedado a disposición del juez de guardia como presunto autor de delitos de quebrantamiento de condena y contra la seguridad vial.



En medio de las fiestas patronales del municipio grancanario, la Guardia Civil instaló un control policial para prevenir la seguridad ciudadana en la carretera que une Telde con esta localidad.



Sin embargo, al dar el alto a un vehículo, este no solo hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes que formaban el control sino que inició la fuga del lugar a gran velocidad en dirección hacia el casco urbano del municipio.



El coche no prosiguió su huida porque se utilizaron medios de contención para evitar el avance, utilizando "una especie de pinchos metálicos punzantes" que actuó sobre las ruedas delanteras.



Tras realizarle la correspondiente prueba de alcoholemia, el conductor fugado arrojó un resultado de 1,13 miligramos por litro en aire aspirado, y además carecía de permiso de conducir por la pérdida de vigencia del mismo al no tener puntos por otros delitos contra la seguridad vial.