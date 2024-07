Un detenido acusado de agredir sexualmente a una joven en Las Canteras durante San Juan

La Policía Local ha detenido a un joven acusado de haber agredido sexualmente a otra chica que presentaba un estado de embriaguez durante la pasada noche de San Juan en la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria.



El joven se acercó a la chica y comenzó a "frotar sus genitales" por su cuerpo sin que el resto de personas que se encontraban a su alrededor se percataran de lo que estaba ocurriendo, según ha adelantado el periódico 'La Provincia' y han confirmado este martes a EFE fuentes policiales.



Los hechos se produjeron sobre las 02.00 horas del pasado 24 de junio, cuando, según el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, unas 60.000 personas se congregaron en la playa de Las Canteras para celebrar la festividad del patrón de la ciudad.



Según han referido las fuentes consultadas, a la altura de la calle Gomera se produjo un revuelo en un grupo que se encontraba en el arenal, lo que motivó que una patrulla del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) de la Policía Local se personara en el lugar para ver qué sucedía.



Al presenciar los hechos, los agentes procedieron a separar al joven de la chica y a detenerle como presunto autor de un delito de agresión sexual sin penetración.

Audio EFE/J.J. Guillén





Aumentan los casos de violencia de género en Canarias: más de 2.500 denuncias en tres meses

Las denuncias por violencia de género registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el primer trimestre de 2024 aumentaron el 2,4% en comparación con el mismo periodo de 2023.

Según los datos del observatorio de la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial, durante el primer trimestre de 2023 se presentaron 2.057 denuncias por violencia machista en Canarias, mientras que en el mismo periodo de 2024 la cifra ha ascendido a 2.566.

El número de mujeres víctimas de la violencia machista en Canarias también se incrementó entre enero y marzo de este año en comparación con el mismo periodo de 2023, al pasar de 2.507 a 2.511, un aumento porcentual del 0,2%.

Sobre este asunto le hemos preguntado a María Auxiliadora Díaz, la magistrada titular del Juzgado de violencia sobre la mujer número dos de Las Palmas de Gran Canaria, en COPE Canarias. Dice que el aumento de denuncias no tiene nada que ver con que la violencia se haya incrementado.

"Hay otra lectura sobre estos datos. Esto supone, que las mujeres han visto la posibilidad de que las pueden atender, de solicitar ayuda a diferentes administraciones y poner encima de la mesa la situación en la que se encuentran", añade.

Ella también es partidaria de que la persona agredida no solo denuncie, sino que use todas las herramientas que les proporcionan. "Decir que no basta solo con la denuncia es importante que se usen todos los medios oportunos. Con este dato vuelvo a reforzar la idea de que si somos una de las Comunidades Autónomas con mayor incremento de denuncia, necesitamos un número mayor de medios, por lo que vuelvo a reiterar esa solicitud", concluye.