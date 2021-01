¿Deben los ministros canarios beneficiar en mayor medida a nuestra comunidad?

Carolina Darias ha tomado posesión este miércoles de su nuevo cargo como ministra de Sanidad. Responsabilidad en la que sucede a Salvador Illa y que supone asumir otra cartera ministerial, dejando política territorial en manos de Miguel Iceta. La grancanaria es la cuarta ministra que procede de nuestra comunidad en la etapa democrática que se inició con la Transición. Hay quien quiere ver en esto una ventaja para el archipiélago, pero los especialistas tienen otro punto de vista acerca de los intereses que deben defender estas personas.

Gerardo Pérez, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, recuerda que al ser responsables de la Administración General del Estado, no representan los intereses de Canarias, ni favorecen específicamente a una comunidad autónoma.

En esta línea considera que “deben hacer políticas para todos los ciudadanos y todos los territorios, con independencia de que es lógico que al ser de esta tierra tengan mas conocimiento de cuáles son sus problemas, de cuál es su realidad”. Aquí es donde Pérez ve el posible beneficio, ya que al conocer los problemas, son capaces de plantear mejores soluciones.

Gerardo Pérez ejemplifica este argumento con la situación que vivió el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que tuvo que venir a Canarias para darse cuenta de lo que suponía la inmigración ilegal, manifestando que no conocía la realidad de este problema. ”Si no conoces la realidad, es posible que, cuando tomes decisiones desde tu despacho, no sean tan efectivas como cuando si la conoces directamente y quizás por aquí, sí que hay beneficio”.

Desde que tomó posesión de Política Territorial, Carolina Darias se convirtió en la cuarta personas de Canarias que asume una responsabilidad de este nivel en el Estado. Antes José Manuel Soria, que estuvo al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Juan Fernando López Aguilar, que fue responsable de la cartera de Justicia y Jerónimo Saavedra, que fue, en un primer momento, ministro de Administraciones Públicas y después ministro de Educación y Ciencia.