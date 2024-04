Crece la demanda de los libros de autoayuda en las librerías de Las Palmas

Este 23 de abril, no solo se celebra el día de San Jorge, sino también es el Día del Libro. El objetivo principal es promover los hábitos de lectura en la sociedad. Este día, que se celebra desde 1995, fue promovida por primera vez por la Unesco. Numerosas instituciones del archipiélago canario han decidido sumarse a esta jornada, que conmemora la figura de tres grandes escritores de la literatura: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.

De hecho, las librerías de las islas tendrán un 10 % de descuento durante todo el día de hoy, para celebrar este día tan especial para estos pequeños comercios que venden libros. En Herrera en COPE Canarias hemos hablado con Irene Pérez, la presidenta de la Asociación de Libreros de Las Palmas, quien ha señalado que hoy las librerías tendrán un descuento "porque la ley nos lo permite en este día tan especial".

De hecho, durante este mes hay muchas actividades organizadas relacionadas con la feria del libro y de los autores en toda Canarias. "Nosotros particularmente no hemos preparado nada más, más allá de la feria del libro, para finales de mayo, aunque de cara al verano sí que vamos a poner en marcha un nuevo proyecto. La idea tener un mayor movimiento de las ventas", añade.

Irene Pérez señala, que a pesar de que no tenga los datos de las ventas que están teniendo durante este 2024, la sensación es que la población está consumiendo más libros y las ventas van bien. "No nos ha dado tiempo a analizar los datos, pero sí que es verdad que para las librerías, los primeros meses del año son momentos un poco críticos, por la llamada cuesta de enero. Ahora en abril es cuando se ha empezado a mover la cosa. Eso sí, con respecto a 2023 ha habido un aumento considerable de lectores en comparación a 2022".

Irene Pérez insiste en que "leemos más que antes, ha vuelto la lectura de todos los géneros y también se incrementa la lectura para todos los públicos".

Sube la demanda de los libros de autoayuda en las librerías de Las Palmas

Lo que sí han podido notar desde la pandemia es que la ciudadanía pide libros de un género en concreto. En Las Palmas la mayoría de las librerías tienen una sección de 'Autoayuda' porque es lo que ahora más demandan, no es que dejen de traer otros géneros, pero sí es muy importante seguir las tendencias.

"En las librerías queremos tener este tipo de libros, porque tiene importancia en la sociedad. Eso no quiere decir que vaya a quitar otros libros por tener los de autoayuda. Somos librerías, pequeños comercios y nos fijamos en las tendencias del sector, por eso hemos notado que la sección de autoayuda en todas las librerías han aumentado considerablemente", expone.

Cree que hoy van a tener muchísimas visitas y compradores. Espera que lo hagan en las librerías independientes, las pequeñas, porque en su opinión son las que "estamos durante todo el año resolviendo necesidades y problemas que tiene cualquier persona. De hecho, muchas veces hacemos malabares para conseguir el libro que nos piden. De cara a todo este año, esperamos que sigan apoyando a las pequeñas librerías que llevamos mucho tiempo erradicadas en el archipiélago".

"Los libros hay que comprarlos en las librerías, sobre todo en las pequeñas y no en las grandes librerías. Los libros, es uno de los pocos artículos que tiene un precio fijado por ley, no podemos venderlo al precio que nos da la gana. Es por eso que es los pocos productos donde el consumidor puede elegir a qué comercio o negocio ir y a quién le va a dar su dinero. Está claro que si vas a la pequeña librería vas a tener un trato más cercano y personalizado con respecto a una grande superficie", señala.

Los canarios, los segundos que menos leen de España

Canarias es la segunda comunidad autónoma con menor tasa de lectura, con casi un 42 % de ciudadanos que no lee nunca o casi nunca, solo por detrás de Extremadura, según se desprende del Barómetro de Hábitos de Lectura 2023 elaborado por la Federación del Gremio de Editores de España (FGEE).

Unas cifras que a pesar de ser negativas, eso no nos ha impedido encontrar a gente por la calle que lee. Es el caso de Josefa, quien suele leer las noticias mientras desayuna. Cuenta que le gusta estar informada de lo que pasa en el mundo y por eso lee cuando tiene un rato.

María nos cuenta que ella sí suele leer bastante en su tiempo libre. “Sobre todo leo artículos científicos o relacionados con la salud: salud familiar, alimentación, cosas naturales, etc.”.

Juana y Cristina, ambas son de las que lee todos los días. Juana expresa que “vive para leer, principalmente novela y también algo de historia”. Cristina, por su parte, está acostumbrada “a leer libros de género narrativo con tendencia romántica, aunque a veces histórica”.

Luego está el caso de Jorge, que asegura que no lee nada, a no ser que tenga que consultar ”documentos oficiales o correos electrónicos, pero no, no leo, ya que no estoy muy acostumbrado a hacerlo a diario".

La Feria del Libro volverá a celebrarse del 29 de mayo al 2 de junio, en el Parque san Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, aunque todavía no se ha presentado el programa oficial. Irene Pérez, la presidenta de los libreros de Las Palmas, dice que este año "la vamos a dedicar al humor, para reírnos de la vida en sí que siempre viene bien. Estamos trayendo un poco de todo, no solo de humor, sino las novedades de autores que han publicado este año. También hemos escuchado lo que nos dijeron los lectores que vinieron a la anterior edición, por lo que hemos intentado traer a algún autor que nos han pedido, pero no siempre es posible por tema de agendas".

"Este año volvemos a la fecha tradicional de siempre, que es el puente de Canarias. Todavía no se ha cerrado como tal y en breve va a salir toda la información", concluye.