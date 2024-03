Turismo de LPGC quiere declarar zona tensionada el distrito Isleta-Puerto-Guanarteme

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha abogado en Herrera en COPE Gran Canaria de declarar el distrito Isleta, Puerto, Guanarteme como zona tensionada debido al “drama que tenemos con la vivienda y los alquileres en esta zona de la capital”. Quevedo aclara que la declaración de zona presionada tiene criterios que cumplen el distrito, “cuando la gente para alquilar tiene que gastar más del 30 % de sus ingresos o cuando en los últimos cinco años, el precio de la vivienda ha superado en tres puntos el IPC, entonces se reconoce como zona tensionada,” y se muestra convencido de que este distrito cumple con estos parámetros.

El concejal centra el problema en la aparición de la vivienda vacacional, “no tengo nada en contra de que la gente pueda lograr unos ingresos adicionales”, pero cree que esta modalidad “hace desaparecer el resto de las viviendas, eleva los precios y pone las cosas imposibles incluso a nuestra gente y esto hay que pensarlo.”Cree que es necesario “iniciar el proceso de inmediato”, asegura que lo que ha escuchado a través de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias “me gustó”, y cree que “es necesario que se regule y no prohíba, porque ya hay más plazas de vivienda vacacional que hoteleras en esta ciudad”.

Quevedo considera que existe una regulación muy confusa y poco decida en cuanto a la regulación del alquiler vacacional, “es necesario solicitar la autorización y ver si se cumplen las condiciones y no como ahora que se hace una declaración responsable”.

Declaración institucional del pleno del Ayuntamiento

Una de las posibilidades que está barajando la concejalía es una declaración institucional del pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, “estamos trabajando desde hace tiempo en esta dirección y aunque la declaración de zona tensionada no sea competencia del consistorio, si haremos alguna declaración por aquello de ayudar a que las cosas caminen más rápido, yo no me voy a esconder ni el gobierno municipal”

Finalmente, el concejal aboga por un turista de calidad, a su juicio “es un error contar turistas y tenemos que ir a mayor calidad y además lo que es bueno para el turismo debe serlo primero para la gente de la tierra, es imposible lograr un alquiler de calidad en esta ciudad.”