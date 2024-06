Cómo saltar la hoguera de San Juan

En la mágica noche del 23 de junio, cuando el solsticio de verano abre sus puertas a las tradiciones más antiguas, las playas de Gran Canaria se transforman en el escenario de una de las festividades más esperadas del año: la Noche de San Juan. Este año, la costa vuelve a ser testigo de una noche que combina fuego, mar y en un ritual lleno de misticismo y comunidad.

Tradicionalmente, las familias y grupos de amigos comienzan a instalarse en la arena. Las hogueras, alineadas a lo largo de la playa, prometen una noche iluminada por llamas danzantes y reflejos dorados sobre las olas.

Ya cuando el sol se aleja en el horizonte, dejando un cielo teñido de rojos y naranjas, el ambiente se torna más expectante. La tradición de saltar la hoguera, una costumbre traída de los rincones más antiguos de la isla, se preparaba para iniciar. En un rincón especial de la playa, una hoguera, cuidadosamente plantada en un contenedor, se destacaba entre las hogueras.

Comienza el ritual y los mayores de la comunidad, aquellos que guardan en su memoria las historias y leyendas de sus ancestros, fueron los primeros en acercarse. Según la tradición, saltar la hoguera en esta noche tiene el poder de purificar el alma y atraer la buena suerte. La higuera, símbolo de sabiduría y resistencia, se erige como un puente entre lo terrenal y lo divino.

Saltar la hoguera

El ritual del salto se debe realizar con una técnica depurada para evitar accidentes, parece sencillo, pero el temor, los nervios y la emoción del momento podría llevar aparejada una precipitación que podría ser peligroso, además el alcohol no es buen compañero, reduce los reflejos y sobrestimula, también es importante analizar buen el entorno, no apurar el salto y por supuesto controlar bien la distancia, quedarnos cortos podría generar quemaduras aun sin caer en la hoguera y saltar muy lejos podría ser un riesgo por si hay un montículo de arena que no hemos percibido.

Otro de los consejos es llevar el calzado adecuado, lo ideal y lo habitual es hacerlo descalzo, es una buena recomendación porque controlamos mejor el salto y evitamos que las fibras del calzado atraigan las llamas, también es importante la vestimenta, mejor pantalones largos que protejan de las llamas y prevengan de quemaduras y por supuesto no viene nada mal, alguna crema protectora de quemaduras para realizar curas si algo no va bien.

Cada salto sobre la hoguera, se torna en un pequeño acto de fe, una conexión con el pasado y una esperanza para el futuro. Las llamas de las hogueras arden más vivas, reflejando la pasión y el espíritu de una comunidad que, a pesar de los tiempos modernos, mantiene viva su esencia y tradiciones.

Ya en la medianoche, con la luna brillando sobre el mar, el ritual de saltar concluye, pero la noche de San Juan continuó. Las hogueras se mantuvieron encendidas hasta altas horas, mientras las conversaciones, las canciones y las risas se mezclaban con el suave murmullo de las olas.

En esta mágica noche, Gran Canaria no solo celebra el solsticio de verano, sino también la unión de su gente, el respeto por sus raíces y la renovación de la esperanza bajo la luna llena.