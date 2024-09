La coincidencia del 8M con la cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria preocupa a las feministas: "No queremos ir en carroza"

La Red Feminista de Gran Canaria ha expresado su rechazo a la decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de programar la cabalgata del carnaval de 2025 el 8 de marzo, coincidiendo con la marcha del Día de la Mujer, en un gesto que considera un "menosprecio a la problemática de las mujeres"

Se quejan de lo que define como "violencia institucional" por parte del Consistorio de la capital grancanaria, así como de la "situación alarmante" que percibe en los recursos para la atención de las mujeres en la ciudad.

Desde la Red Feminista han afirmado que esta decisión de la corporación local "supone una falta de respeto hacia las mujeres, el movimiento feminista y, en general, hacia la sociedad que lucha por la igualdad real y efectiva".

En Herrera en COPE Gran Canaria Luisa del Rosario, portavoz, ha expresado su descontento ante esta situación. Dice que ahora solo les queda protestar, ya que consideran que se trata de “un acto de violencia institucional. En realidad no coinciden las movilizaciones con la cabalgata. Coincide la cabalgata con las movilizaciones, unas movilizaciones que son internacionales”.

Sobre la posibilidad de que la gran cabalgata se cambie de fecha por las movilizaciones, dice la portavoz que el consistorio capitalino no se ha puesto en contacto con ellas y que será en octubre cuando vuelvan a debatir este asunto a ver si sacan algún acuerdo que beneficie a todas las partes.

"Es una muestra más del desinterés del Ayuntamiento por las políticas feministas y los derechos de las mujeres", han recriminado para después añadir que la cabalgata se podría haber celebrado en cualquier otro momento dentro del programa de actos del Carnaval, que se extienden por más de un mes.

“Desde el principio, porque evidentemente, aunque nadie en ese ayuntamiento en Las Palmas de Gran Canaria no pareció darse cuenta del 8M. Nosotras lo vimos desde el primer momento, por eso nos parece que es una falta de respeto hacia las mujeres, hacia el movimiento feminista. Evidentemente que se celebren las dos cosas a la vez choca porque para nosotras es fundamental visibilizar”, añade.

Les proponen encabezar la cabalgata en una carroza o hacer un concierto

En su opinión, que la marcha feminista por el 8M coincida con la cabalgata, uno de los eventos más multitudinarios de la ciudad, "desvirtúa el impacto y la relevancia de las demandas feministas. Han lamentado que no puedan contar con el apoyo de la institución municipal para visibilizar la situación de las mujeres".

Insisten en que no entienden “que nadie se diera cuenta del 8M. Curiosamente, cuando se cumple medio siglo de la celebración de estas manifestaciones en Canarias. De hecho, Luisa del Rosario, ha insistido que todavía no tiene ninguna respuesta oficial, pero la concejala de igualdad les ha insistido en que deberán conciliar el acto con el carnaval.

“Decía que bueno, que había que conciliar, pero es que no se puede conciliar un acto reivindicativo con la celebración festiva. Nos proponía que podría terminar la manifestación del 8M con un concierto ese mimo día; pero es que nosotras no queremos un concierto. También nos han sugerido encabezar la cabalgata con una carroza, pero es que el movimiento feminista no quiere ir a una carroza”, insiste.

“La manifestación no es un divertimento, es una jornada de reivindicación. No tiene ningún sentido, la verdad, el que puedan ir juntos, una reivindicación de estas características con el carnaval, pues evidentemente, evidentemente son dos significados completamente diferentes”, expone.

"En lugar de acompañar y apoyar estas efemérides, el Ayuntamiento ha decidido relegar las luchas feministas en favor de una festividad que bien podría haberse organizado en una fecha alternativa", han censurado para después agregar que esta no es la primera vez en la que el Ayuntamiento "menosprecia las reivindicaciones" feministas.

Se refiere la asociación a otras ocasiones en las que la marcha por el 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha coincidido con el encendido del alumbrado navideño.

Luisa del Rosario apunta que a ella lo que le parece es que hechos como este “refleja la falta de sensibilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la lucha de las mujeres y por la igualdad".

Concluye destacando que "es por eso llamamos violencia institucional a lo que se estaciona, una falta de respeto a las mujeres, el movimiento feminista. Lo que está claro es que la manifestación, evidentemente será el día 8 de marzo porque no tiene ningún sentido ni cambiarla ni no convocarla. A lo mejor se plantea otro itinerario que no sabría cuál, pero lo pensarán”.