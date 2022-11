CECAPYME cree que no implementar el Bono Consumo es dar una estocada más al sector comercial

El presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, CECAPYME, ve con preocupación la situación del sector comercial después de los negativos resultados que ha arrojado la campaña de Halloween, que fue peor de lo esperado con cifras inferiores al año pasado.

Juan José Socas cree que la tendencia para los meses que quedan será negativa y prevé que el Black Frida siga los pasos, en cuanto a ventas, de Halloween: “fue peor de lo que esperábamos, la crisis energética ha tocado mucho a las economías familiares y se ve un retroceso importante en comparación al año pasado, esto es un indicativo de que el Black Frida no pintará bien este año.

Juan José Socas remarca en La Mañana de COPE Gran Canaria, que “la creación de empleo se ha paralizado bastante principalmente por las prioridades de la economía familiar debido al incremento de los gastos corrientes y la capacidad financiera familiar para poder gastar ha menguado, por lo que no somos optimistas ni para el Black Friday ni para la campaña de Navidad.”

Espera que antes de fin de año, la guerra de Ucrania de un respiro y de tiempo a que el sector comercial se recupere para lo que “es necesario” que bajen los costes de producción, la energía y la logística.

El presidente de la patronal también se ha referido a la negativa de algunos municipios como Las Palmas de Gran Canaria y Telde de no implantar el Bono Consumo que tan buenos resultados está generando en otras localidades, afirmando que es “dar una estocada a un sector que ya viene tocado desde hace tiempo". Señala que el comercio ya tiene lo suyo “batallando con las tiendas on line y la apertura dominical, como para no implementar una herramienta que habría dispuesto de fondos para ayudar a incentivar el sector comercial, algo que necesitamos como agua de mayo.”

Socas cree que todavía las administraciones están tiempo de aprobar esta medida: “habrá que preguntar a las administraciones, pero no es la primera vez que nos hemos visto en una situación parecida y gracias a la presión de los comerciantes, las corporaciones han cambiado de opinión y nos han hecho caso con muy buenos resultados,” ha dicho.