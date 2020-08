La capital grancanaria triplica los casos de Covid en agosto al pasar de 366 a 1.061 en veinte días

Las Palmas de Gran Canaria ha triplicado en agosto su cifra de casos totales de coronavirus al pasar de los 366 positivos que había el pasado día uno a los 1.061 contabilizados hasta ayer jueves, lo que supone que en lo que va de mes se han contagiado 695 personas.

Así se extraen de los datos recopilados en la web de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, donde se observa que del total de casos, 675 son pacientes activos, 366 han recibido el alta médica (51 de ellos en agosto) y 20 han fallecidos (dos en este mes).

En cuanto a los casos activos en la capital, 628 personas se encuentran en aislamiento domiciliarios, 40 de ellos están ingresados en el hospital y otros siete se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La ciudad es el municipio canario que más está sufriendo el repunte de casos. Lejos quedan los 502 casos acumulados de Santa Cruz de Tenerife, los 459 de La Laguna o los 152 de Telde.

Se trata de una situación que preocupa al Gobierno de Canarias, hasta tal punto que el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, afirmó este jueves tras un Consejo de gobierno que se van a estudiar medidas específicas que ayuden a aminorar la incidencia de los casos.

"No hay seguridad de que un confinamiento diera resultados inmediatos, no se recomiendan desde el comité científico", ha indicado, si bien no ha ocultado que "ocurre algo" en la ciudad, y especialmente relacionado con la población joven.

Finalmente, Pérez no cree que se deba al uso de las playas --ha puesto como ejemplo que en Granadilla, con una concurrida playa como la de El Médano los datos son mejores-- y se plantea a modo de hipótesis si se relaciona con el ocio nocturno o los encuentros familiares.