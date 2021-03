Canarias espera que Europa no cometa los errores del pasado con el Pasaporte Sanitario

El presidente del Gobierno de Canarias se ha lamentado de los datos turisticos que ha arrojado el años 2020 "muy afectado por la pandemia, Según Angel Víctor Torres "estábamos cerca de batir un nuevo récord turístico", pero en marzo todo se torció y se tuvo que gestionar la calidad de todos los turistas “se hizo bien, con rigor y fuimos ejemplo de ello.”

Torres reconoció que incluso en la gestión de desalojar los hoteles fueron rápidos y competentemos "dimos imagen de destino seguro y responsable eso reforzó nuestro liderazgo”

El presidente comparó la crisis abierta con la quiebra del turoperador Thomas Cook con la pandemia, Si la quiebra de Thomas Cook, hizo necesario un cónvenio de 15 millones de euros hoy parece que es un mal menor comparado con el cero turístico que genera la pérdida de millones de turistas"

El presidente también apunto que durante la pandemia canarias priorizó la conservación de la salud en ocasiones la incidencia de canarias espera de los mejores de Europa pero condicionada al impacto de la pandemia en países emisores de turistas

Se consiguió traer a canarias un vuelo que certificaba que canarias era seguro, pero llegó a tener la repercusión esperada porque "entramos en una nueva ola de contagios"

En cuanto a la las pérdidas generadas por la pandemia, Torres apuntó que la caida económica de 2020 es de un 70% menos, de 15 millones 2019 de llegadad de turistas se pasó a 4,6 año pasado, se instaruó medidas de seguridad pero no fueron los resultados que esperábamos y se tardó demasiado tiempo en un compromiso protocolo común, la UE no fue capaz de encontrar el consenso “y eso no puede volver a pasar”

Torres advierte de que hoy estamos en otro momento en el de pasaporte sanitario reforzado y debe ser “cuanto antes” pero no puede abrirse un debate de desacuerdo con este asunto en el seno de la Union Europea,