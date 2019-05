Un camión sin frenos destroza 10 coches en la capital grancanaria

Esta mañana un camión ha chocado contra 10 vehículos y una farola en el barrio de Las Torres de la capital grancanaria. Los coches estaban estacionados en la calle Agualatente, en la urbanización Las Torres Inicial y según los primeros indicios el conductor del camión podría haberse bajado sin accionar correctamente el freno de mano.

Esto producía que el camión se desplazara inintencionadamente causando una colisión con hasta 10 vehículos estacionados en la vía. Se han producido graves daños materiales, aunque no ha habido que lamentar ningún daño personal. Ahora, se continuará con las investigaciones para terminar de esclarecer los hechos.

Domingo Suárez, portavoz de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria: "Según los primeros indicios que nos comentan la unidad que interviene en primera instancia, el agente incurre porque el señor del camión se baja y probablemente el señor no accionó bien el botón de el freno, lo que produce un coche con varios coches".

"El camión recorre unos 300 metros aproximadamente colisionando con unos 10 turismos y ocasionando graves daños en los vehículos y termina impactando también con una farola".

"Debido a que la calle no es muy transitada no hubo que lamentar daños mayores. No hay que lamentar ningún daño personal ya que todos los vehículos estaban estacionados y el conductor también se había bajado antes de que el camión se deslizara", concluía Domingo Suárez.

Este incidente no ocasionó grandes retenciones en la zona ya que se trata de una zona alejada del centro de la ciudad. "Todos los vehículos fueron retirados y afortunadamente,-según comentaba el portavoz de la Policía Local en nuestros micrófonos,- no tuvieron que lamentar daños mayores".

Estas eran algunas de las imágenes que nos dejaba el Twitter oficial de la Polcía Local: