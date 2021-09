Augusto Hidalgo niega el desalojo de una entidad de reparto de alimentos: "Nadie se quedará sin comida"

Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, que la denuncia que hacía Cofiris, la entidad sin ánimo de lucro de reparto de alimentos, sobre el desalojo que le había impuesto el Ayuntamiento capitalino es falso. “No hemos desalojado a nadie”.

El regidor ha advertido que los responsables de esta entidad sin ánimo de lucro estaban utilizando un centro cívico municipal, cuando el resto se encontraban cerrados y para una labor que no estaba autorizada. “Si una entidad privada quiere decidir que se quiere convertir en entidad de reparto tiene que demostrar que tiene las infraestructuras”. Algo que no ocurre en este caso, ya que el centro público en el que desarrollan la actividad no está habilitado para almacenar comida.

Una ONG de la capital grancanaria obligada al desalojo: “Dicen que es el Gobierno de las personas" Israel Medina, presidente de la Asociación que se encarga de repartir alimentos en el Cono Sur, asegura que 30 familias se quedarán sin comer Las Palmas de Gran Canaria 16 sep 2021 - 14:23

“Un centro público se utiliza para otra cosa. Lo que están haciendo es totalmente ilegal”, apunta Hidalgo.

Sin embargo, ha querido destacar que “nadie se va a quedar sin recibir la comida”, ya que las hasta 30 familias que dependían de esta entidad para recibir alimentos serán derivadas a otras habilitados por el Ayuntamiento para llevar a cabo este servicio.

“Utilizamos más de 70 centros de recogida de alimentos privados, pero los escogemos si cumplen con las condiciones establecidas”. Augusto Hidalgo indica que, en este caso, los Servicios Sociales no están derivando a ninguna familia a Cofiris.