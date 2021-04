Augusto Hidalgo: “El Gobierno podría optar por un nivel 3 reforzado en Gran Canaria”

Augusto Hidalgo, alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha asegurado en una entrevista en La Mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, que, está pendiente de la decisión que se tome este jueves en Consejo de Gobierno sobre el nivel de alerta que se implantará en Gran Canaria. Asegura que el nivel 2 lo ve “muy difícil” y que, incluso, se podría optar por un nivel 3 reforzado.

“Las medidas las tiene que marcar la Comunidad Autónoma y nosotros cumplirlas estrictamente”, advierte el alcalde. Hidalgo ha apuntado a que estamos en una “cuarta ola”, aunque con niveles más controlados que en las anteriores oleadas del coronavirus, ya que las cifras desde Navidad no han conseguido controlarse. “Las cifras no están altísima, solo que no conseguimos controlarlas y van subiendo poco a poco”, destaca.

A pesar de que la capital grancanaria se encuentre en nivel rojo, el regidor ha descartado implantar un autoconfinamiento de la población, ya que, advierte que el Ayuntamiento no tiene competencias para tomar decisiones en clave sanitaria y lo que deben hacer es fomentar el cumplimiento de las medidas restrictivas impuestas por las autoridades sanitarias del Gobierno de Canarias. “Nosotros lo que tenemos que hacer es ser disciplinados”, indica.

Hidalgo señala que han reforzado los equipos de Policía Local de mañana y tarde, dado que por las noches al estar el toque de queda hay menos actividad. “Hemos hecho una actividad de contingencia importante y seguiremos haciéndola”, apunta.