Asciende a 9 el número de inmigrantes muertos en la patera de Lanzarote

Los servicios de emergencias han recuperado un nuevo cuerpo sin vida del mar, el cuarto que consiguen rescatar durante este jueves y que eleva a nueve los migrantes fallecidos de la patera que volcó este miércoles en la costa de la isla de Lanzarote.

Asimismo, cuatro personas, varones de origen magrebí, fueron localizados en buen estado, según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Juan Salvador León, se desplazará este jueves hasta Lanzarote, mientras continúa el dispositivo de búsqueda por mar de otros posibles ocupantes de la patera.

Las primeras estimaciones apuntan a que la embarcación irregular transportaba a entre doce y quince migrantes cuando volcó sobre las 04.00 horas de ayer debido al fuerte oleaje existente en la zona de Caleta de Caballo, en el municipio de Teguise, donde se localizaron los restos de la patera que resultó gravemente dañada por la fuerza del mar.

El delegado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Juan Couce, reconocía en nuestros micrófonos que el SIVE, el sistema de vigilancia exterior, tiene fallos porque no cubre todas las zonas. "Pasan por el norte de Alegranza, depende de la zona por la que se acercan se les puede localizar o no, el sistema abarca entorno a 12 o 15 km de longitud, si están más lejos es imposible detectarlas".

Por su parte, desde las autoridades de la isla piden que se no vea como algo circusntancial, sino que se pongan de por medio las medidas necesarias para hacer frente a esta nueva oleada de pateras y cayucos que están llegando hasta la costas de Canarias.

Oswaldo Betancor, alcalde de Teguise, municipio al que llegaba esta última patera aseguraba: "Lanzarote se levanta todas las semanas con un cayuco, siempre con un cayuco. En el ADN de un lanzaroteño si escucha una sirena de ambulancia para el norte o para el centro sabe que llega una enmbarcación. Esto puede ser algo puntual, pero no puede ser que no se tengan los medios para dejarlo en un hecho puntual y que no se convierta en algo cotidiano, no puede ser".