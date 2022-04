Antonio Morales, sobre las detenciones del personal del Cabildo: “Me cuesta creer que hay un delito penal”

El interventor del Cabildo de Gran Canaria y cuatro personas más fueron arrestados, por unos posibles delitos de corrupción relacionados con la organización de unas Jornadas sobre el Paisaje que promovió el ejecutivo Insular.

En COPE Canarias, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, señaló que no fue agradable ver como la policía llego y registró distintas oficinas del Cabildo, en el Insular I en la propia Casa Palacio, por una denuncia que se produce en el año 2020”.

“Fue una denuncia realizada por un funcionario de la casa, que acusa a otro funcionario y que, durante el mandato de José Miguel Pérez, presentó una denuncia contra el propio interventor y el que era consejero de Políticas Sociales, que era en ese momento Pedro Quevedo”, aseveró.

Insiste en que esta situación no ha sido agradable y recuerda que “el Cabildo de Gran Canaria ha expresado toda la colaboración con la justicia, investigación que se está realizando. Pero también afirmo con contundencia que debemos apelar a la presunción de inocencia, porque todos los funcionarios son serios, responsables y lo son”.

LA DENUNCIA ESTÁ REFERIDA A TRES JORNADAS DEL PAISAJE

El presidente del Cabildo de Gran Canaria se refirió en COPE Canarias sobre la denuncia presentada por el funcionario Rafael Ramírez Hernández, referida a la celebración de las Jornadas del Paisaje promovidos por el ejecutivo insular, celebradas durante tres años consecutivos. El coste total de esas jornadas era de 45.000 euros

El presidente dice que se trata de una denuncia que se ha puesto por “porque entiende que se utilizó una empresa interpuesta para favorecer a la empresa de la mujer del interventor. Que, en este caso, el interventor no tiene nada que ver con la contratación de la empresa. Y además, no es incompatible, pero bueno, está en un proceso de investigación y que decían después la Fiscalía si corresponde o no seguir con el caso”.

Antonio Morales, dice que no tiene “porqué dudar de esos funcionarios, ni de cómo se llevan a cabo los procedimientos y cauces administrativos que se llevan a cabo para ese tipo de actividades”.

“Yo no tengo porqué dudar de estos funcionarios, que ya les digo, todos estos funcionarios que están acusados y que ayer fueron investigado. No tengo ninguna duda sobre su honestidad y solvencia profesional. Por lo tanto, tendrá que aclararse y yo entiendo que puede haber alguna irregularidad administrativa, pero me cuesta creer que hay un delito penal”, aseveró.

Antonio Morales: “Se trata de una trama para 3 contratos que suma 40.000 euros, me resulta muy extraño; pero será la justicia la que tenga la última palabra”.

“EL INTERVENTOR NO GESTIONA LOS CONTRATOS”

El presidente del Cabildo de Gran Canaria entiende que los contratos de Política Territorial “no se produce con la empresa de la mujer del interventor”. Pero añade, que “de ser así, igualmente no habría ninguna incompatibilidad si se hubiesen producido esos contratos directos.

“No se produce en ningún caso contratos directo, pero entiendo que si se hubiesen producido contrato directo tampoco hay ninguna incompatibilidad. El interventor no es el que decide y eso es del área de Política Territorial y son los técnicos de esa área los que se encargan de la contratación”, aseveró.

Antonio Morales: “El interventor no gestiona los expedientes, en todo caso, cuando les llega la factura, tendrá que dilucidar si tiene partida presupuestaria y si cumple con los presupuestos”.

“¿Debe abstenerse el interventor si le llega un contrato de esas características? Yo creo que no, pero es una interpretación mía. Pero todo eso lo tienen que decir los tribunales. En cualquier caso, eso no es un elemento de índole penal”, señala el presidente en COPE Canarias.

Sobre el procedimiento que se ha llevado a cabo, el presidente de Gran Canaria dice que “no va a cuestionar lo que decida la justicia, aunque tenga valoraciones personales”.

“ESTOY TRANQUILO, PERO MUY PREOCUPADO”

El presidente insiste en que desde el primer momento el ejecutivo insular expresó “desde un primer momento que estamos a disposición de la justicia, y apelo a la presunción de inocencia”.

“Yo estoy tranquilo, pero muy preocupado, por el daño que se puede producir a la imagen de estas personas, como ya pasó en el caso del alcalde de Valsequillo, que al final resultó que se archivó el caso porque no había delito”, añade.

Concluye destacando que el “está convencido de verdad, de que los procedimientos que se han hecho por los técnicos responsables son adecuados. Me puedo equivocar, pero yo entiendo que los procedimientos son los adecuados, porque no tengo ninguna duda sobre la profesionalidad y la solvencia de estos técnicos”.