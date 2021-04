Antonio Morales sobre el fin del estado de alarma: “Espero que se reflexione, nos puede afectar muchísimo”

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo como han adelantado desde el Gobierno de España, “nos puede afectar muchísimo”.

Morales espera que se reflexione sobre esto en el Estado español y no se toma la decisión, ya que considera que no es una medida acertada. “Espero que cuando pase el periodo electoral, donde están buscando más el resultado positivo que el interés general del país, se prorrogue el estado de alarma”.

Según el presidente del Ejecutivo insular la eliminación de esta medida conllevaría incertidumbre y una permanencia en el limbo constante. “Me parece que no es bueno, las medidas estarían constantemente recurridas en los tribunales porque no tendrían soporte jurídico y no se podrían implementar”.

Morales advierte que, si no hay control social, los efectos de la pandemia pueden extenderse. “Puede que nos veamos en una cuarta, quinta o sexta ola si no somos capaces de contener el virus sin el estado de alarma”.

Con respecto a la situación actual de Gran Canaria, a pesar de que los datos de contagios diarios continúan disminuyendo, el presidente del Cabildo insular asevera que mantendría el nivel de alerta 3 en la isla. “Esto de precipitarnos a cambiar los niveles porque se produzca una pequeña modificación no me parece bien”.

Morales insiste en que él sería cauteloso y mantendría las medidas que ya la semana pasada se relajaban permitiendo ampliar el toque de queda a las 23:00 horas. Asimismo, el presidente recuerda que los niveles en UCI continúan siendo preocupantes, siendo este un indicador fundamental a la hora de cambiar de fase.

“Yo sería cauteloso, hay que controlar el virus”, asevera.