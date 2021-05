Antonio Morales: “La libertad sin salud no es libertad”

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, que es necesario que se mantenga el estado de alarma. “Yo creo que deberíamos mantener el estado de alarma hasta que consigamos aumentar la inmunidad de una parte importante de la población”.

El presidente del Ejecutivo insular ha destacado que “la libertad sin salud no es libertad” y, por ello, insiste en que la Constitución debe proteger, “antes de nada”, la salud. “Yo creo que puede peligrar el avance de la pandemia. Depende mucho de la responsabilidad de todos, pero vemos que cuando nos relajamos hay un repunte importante”.

Antonio Morales ha criticado las aglomeraciones que se han producido en algunas ciudades españolas el domingo después de que se decretara el fin del estado de alarma. “Me parece una irresponsabilidad”.

Por ello, no da crédito de que los partidos en el Gobierno de España y en la oposición no logren ponerse de acuerdo para prorrogar el estado de alarma, “con el riesgo que genera no hacerlo”.

“Más allá de que el Gobierno no quiera un desgaste de nuevo al debatir en el Parlamento la aceptación o no del estado de alarma y la lucha y el empecinamiento de la oposición de acoso y criticar todo lo que hace debería estar la salud”, ha apuntado

Morales ha afirmado que este martes la FECAI se reunirá con el Gobierno de Canarias para avanzar en las decisiones que podrán tomarse en materia de seguridad pública y desde el Cabildo mostrarán su colaboración.