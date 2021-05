Antonio Morales: "No hay policías suficientes para afrontar el primer fin de semana sin estado de alarma"

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que no hay medios policiales suficientes en Canarias para hacer frente a botellones como los que se han producido en plazas públicas de algunas comunidades autónomas españolas el fin de semana ante el fin del estado de alarma. “Hay municipios que no cuentan con los policías suficientes, sobre todo de noche”.

El presidente del Ejecutivo insular ha advertido que hay que intensificar esa vigilancia en fin de semana y hacer una llamada a la concienciación ciudadana. “No tiene sentido llamar a la protección de la salud teniendo que reprimir las acciones de los que de manera irresponsable salen a la calle sin tener en cuenta la situación en la que vivimos”.

Antonio Morales insiste en la llamada a la responsabilidad “más que nunca”, ya que destaca que ahora no hay instrumentos suficientes para hacer frente a una quinta ola si aumentan los casos. “Lo lógico es que haya una respuesta ciudadana, no llenar la isla de policías. Esperamos una actuación responsable”.

El presidente del Cabildo isleño confiesa estar sorprendido y cabreado por la decisión tomada por el Gobierno de España de suspender el estado de alarma. “No me creo lo que está pasando. No entiendo por qué no se ha prorrogado el estado de alarma”.

Morales indica que esta situación ha provocado incertidumbre, indefensión y caos en la sociedad y solicita volver al estado de alarma. “Habría que pedir volver. El Gobierno de Canarias está expresando su inquietud por la situación. Yo pediría volver”.

El presidente ha expresado no estar conforme con la decisión tomada por el Estado y asegura que da mucha más tranquilidad contar con el toque de queda. “Hablamos de semanas hasta que logremos una inmunización mayor”.