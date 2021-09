Ángel Víctor Torres: “La inmunidad de grupo ya está funcionando en Canarias”

Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, ha abierto la temporada política este 1 de septiembre ofreciendo una entrevista en COPE Canarias con Mayer Trujillo. Ha advertido que la situación pandémica está mejorando debido al alto porcentaje de vacunación que se ha alcanzado.

Este miércoles, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha advertido que el 78,14% de la población diana de más de 12 años de las islas ya ha recibido la pauta vacunal completa contra la covid-19. Además, al menos el 82,91% de la población ha recibido, al menos, una dosis de la vacuna.

El presidente de Canarias ha incidido en que “la inmunidad de grupo está funcionando y, por ello, la situación está mejorando”. Torres destaca que “hemos tenido un buen agosto”, ya que los canarios se han movido alrededor del archipiélago, también han acudido viajeros peninsulares y algunos internacionales y se han conseguido controlar las cifras de contagios.

“Con ese tránsito, con las noches largas de verano y las reuniones ha habido un descenso en el número de casos y eso es por la inmunidad”. Por ello, el presidente considera que si se producen nuevas oleadas del virus no tendrán la magnitud de las anteriores.

Asimismo, Torres espera que la vuelta a la rutina tanto de los estudiantes como del personal laboral, contribuya a mejorar aún más estos datos. “La tendencia es a la baja, pero la vuelta a las aulas es una seguridad. Los niños están bastantes horas controlados, con mascarilla...”

Sin embargo, insiste también en la necesidad de “no relajarnos y de extremar las medidas”, ya que no se puede confirmar que no vaya a producirse otro repunte, “aunque no sea lo que esperamos por los datos de vacunación”.

El ejecutivo continúa trabajando en un decreto que regule las normas covid para tenerlo vigente en caso de que sea necesario. “La voluntad es que se apruebe este jueves, pero hay que hacerlo bien, no correr”.

“TENEMOS QUE IR ABRIENDO SECTORES ECONÓMICOS”

Asimismo, Torres ha advertido que debido a la buena tendencia que se está alcanzado en el archipiélago con la pandemia, “el contexto exige abrir la economía cada vez más”.

Entiende que puede significar un shock para algunos ciudadanos que temen la repercusión que esta decisión puede tener, pero insiste que con la inmunidad se debe volver cada vez más a un estado de normalidad.

“Si la vacuna funciona tenemos que ir abriendo los sectores económicos. Tenemos que convivir con el virus”.

El presidente indica que el decreto no implicará más cierres y restricciones y alude a que, si los datos continúan evolucionando favorablemente, tratarán de establecer medidas para que abran los sectores económicos más afectados, tales como el ocio nocturno.