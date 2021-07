Amós García: “No hay evidencia científica que indique la necesidad de la tercera dosis”

Amós García, jefe de sección de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, que, tal y como ya han afirmado la OCDC, la FDA o, incluso, la OMS, “no hay una evidencia científica sólida que indique la necesidad de revacunar a la población”.

El epidemiólogo ha insistido en que no se trata de un escenario que se descarte totalmente, ya que aún no ha habido tiempo suficiente para evaluar la respuesta protectora de la vacuna y, también, porque pueden aparecer nuevas variantes que sean más resistentes a las actuales. “La evidencia científica a día de hoy no hace necesario que se ponga una tercera dosis”.

Sin embargo, Amós García destaca que la Unión europea se está armando ante la posibilidad de que esta opción se convierta en esencial y está comprando más dosis de vacunas por si es necesario, en un futuro, revacunar.

Aún así, el experto ha querido puntualizar que la pregunta correcta no es si se incurrirá en la administración de una tercera dosis, sino si es necesaria, ¿a quién se inocularía?

Amós García asevera que, con el ritmo actual de vacunación actual, lo razonable es que -aunque no es fácil- lleguemos a controlar la pandemia. “Si se controla la situación actual, la estrategia no sería inocular esa dosis de refuerzo a toda la población en caso de que fuera necesario, sino a los grupos vulnerables con perfil de riesgo más elevado”.

El jefe de Epidemiología advertía que es importante entender que este microorganismo ha llegado para quedarse y, cuando esté controlado y no cause fallecimientos, hay que intentar que sea “uno más”. Sin embargo, mientras tanto, insiste en la necesidad de cumplir con las medidas sanitarias, no relajarse y acudir a las citas de vacunación. “Con la variante delta la primera dosis no es suficiente”.