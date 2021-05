"Amenazaron a mi padre con asfixiarme si no les abría la caja fuerte"

José Bolaños es un empresario grancanario que junto con su mujer e hijo fue secuestrado y apaleado en 2002. Les robaron 500.000 euros de su casa en Vecindario y esta semana ha sido noticia porque 19 años después ha comenzado el juicio contra el único acusado, aunque se ha negado a declarar

Con motivo del comienzo del juicio, en TVE Canarias han hablado con el empresario en cuya cara todavía pueden verse las señales que le dejó la paliza que recibió por parte de un grupo de enchapuchados, en su propio hogar, y de los cuales solo se detuvo a uno.

Definía como una autentica pesadilla lo vivido cuando los ladrones perpetraron el secuestro para robarle esa cantidad de dinero de la caja fuerte. A consecuencia de su estado de salud, no ha ido a declarar aunque sí lo ha hecho su mujer e hijo.

Este último explico que los agresores “me colocaron una bolsa en la cabeza, amenazando a mi padre continuamente con que me iban a asfixiar si no les abría la caja fuerte. Yo me pude defender y viendo que les daba fuerte, ellos me atacaron más, me dieron unos golpes muy fuertes.”

El acusado es un ciudadano de origen lituano que confesó en 2012 y admitió haber recibido 70.000 euros, aunque negó todo horas después, por lo que su abogado ha pedido que se archive el caso. Esta semana en su comparecencia se ha negado a declarar en el juicio. La Fiscalía pide para él 11 años y nueve meses de prisión.

Se trata de un suceso que conmocionó a la sociedad grancanaria de aquel momento, que se manifestó condenando los hechos.