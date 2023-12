Alertan de las colas de tráfico en Navidad en la GC-1: "Este año, las luces son las de la carretera"

Las colas de tráfico que este jueves se produjeron en la GC-1 a consecuencia de la avería de un camión con combustible hicieron a muchos conductores estar horas en su vehículo para llegar a su destino, tanto en sentido norte como en sentido sur. Problemas de tráfico que conllevaron el cierre de túneles por precaución y la indignación de la plataforma 'SOS GC-1 a su paso por Telde', cuyos integrantes también sufrieron las consecuencias.

Es lo que le pasó a Pilar Mesa, que se desplazaba desde Melenara a la capital con sus dos hijas. Un trayecto que normalmente puede recorrerse en cinco minutos, y que ayer se convirtieron en una hora. Lo cierto es que asegura estar bastante acostumbrada y ”hemos normalizado desde hace tiempo que todos los días haya colapso. Quizás ayer algo más de tiempo, pero en el día a día los sufrimos”.

Desde la plataforma han propuesto alternativas, como la creación de carriles BUS VAO o ampliar los cruces, como el de Melenara, “que tiene al lado un polígono industrial y necesita ya una ampliación porque hay barrios que se convierten en ratoneras porque la gente no puede salir de ellos”.

En esos barrios, asegura, hay personas que tienen que salir con una hora de antelación para ir a trabajar a pesar de no estar lejos de su empleo, lo que acaba repercutiendo en la calidad de la vida. Un problema que se va a agudizar en los días centrales de la Navidad.

Resignados a las colas de Navidad

“Estamos resignados a que en estas fechas, el problema aumente. Ayer lo que todo el mundo pensó es que ya empezaban las colas de Navidad, pero realmente es algo que ya es triste, hace más de cinco años que el Gobierno canario dijo que tenía varios proyectos y no ha comenzado ninguno”. Se queja de que el consejero ha hablado de que va a haber reformas en las carreteras de Tenerife, pero no ha dicho nada de Gran Canaria. “Debe ser que él no las sufre”, señalaba.

Esta mañana los problemas se repetían tanto en sentido norte como en sentido sur. Pilar ha llevado tarde a las niñas al colegio. "Nos estamos acostumbrando, pero necesitamos una solución, y esto no se solventa en un día, lleva varios años", señala e ironiza con el problema que sufren, asegurando que "igual este año en Navidad las luces que vemos son las de los coches, por lo menos las que más tiempo vamos a ver".