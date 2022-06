Un agente turístico: "La demanda de viajar a Canarias ha cambiado por la subida del precio del billete"

Los aeropuertos de Canarias recibieron el pasado mes de mayo un total de 890.018 pasajeros internacionales, un 458,7% más que en el mismo mes del año pasado y apenas un 1,4% sobre mayo de 2019. Las previsiones en Canarias para el verano son bastante positivas, aunque no se van a llegar a las cifras que teníamos antes de la pandemia.

En COPE Canarias, Ignacio Poladura, director general de Viajes Insular, dice que "Canarias como receptor, como destino, las previsiones para verano son muy buenas, pero que el encarecimiento de los billetes está haciendo que la demanda se comporta de manera diferente".

Ignacio Poladura: "Los hoteles cada vez van llenando a partir de julio, agosto es la temporada del turismo nacional y las reservas van incrementándose. Sí que nos estamos encontrando con que los precios del billete están creciendo de manera exponencial y eso se está notando. En el punto de vista emisor (cómo vamos a hacer las vacaciones los canarios esta temporada), se está notando el incremento de billetes en los vuelos internacionales y eso está haciendo que la gente quiera vacaciones en ámbito regional o nacional"

El director general de Viajes Insular también señaló que se está notando mucho el incremento de los precios en todos los paquetes turísticos en los viajes a larga distancia, así como en los hoteles.

"Si es verdad que eso no está retrayendo a la demanda, está ahí, pero se trata de buscar temporadas o semanas que no sean muy altas para ahorrar. El periodo estival puro y duro, hostelería y vuelos están subiendo los precios bastante".

Por cierto, que Ignacio Poladura considera que no han sido acertadas las declaraciones que hizo en COPE Canarias, el consejero de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático, José Antonio Valbuena, sobre que no es sostenible que Canarias reciba 15 millones de turistas al año.

Considera que no tiene que estar vinculado la sostenibilidad con las personas que nos visitan. Considera que "hay que tener sin duda un debate para recomponer nuestra oferta turística y ver cómo elevamos nuestra calidad. En ese sentido, no hay que rodar cabezas, sino ver el nivel de los turistas que nos visitan o gasto medio en el destino, etc. Todo lo que sea frases tajantes sobre un nivel de turismo, no los veo apropiados después de haber pasado ese cero turístico".