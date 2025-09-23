Más de 500 personas con discapacidad en Canarias, al borde del desempleo por la parálisis de ayudas

La supervivencia laboral de más de 500 personas con discapacidad en Canarias pende de un hilo. La Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo ha denunciado que el Gobierno autonómico mantiene paralizados los pagos de las subvenciones destinadas a financiar estos centros desde hace meses, lo que pone en riesgo no solo los salarios, sino también el mantenimiento de unas entidades que llevan décadas trabajando por la inclusión.

El presidente de la asociación, Ramón González, asegura que la situación se ha vuelto insostenible. “Esto está paralizado desde febrero en Tenerife, desde mayo en Gran Canaria, y no tiene vías de solución”, ha lamentado en los micrófonos de Herrera en COPE Gran Canaria.

Según González, los retrasos no responden a un problema puntual ni al periodo vacacional, sino a un bloqueo administrativo inexplicable que se mantiene en el tiempo y que afecta directamente al día a día de cientos de trabajadores con discapacidad.

Centros sin recursos para mantenerse

Las ayudas no solo permiten sufragar parte de los salarios, sino también el funcionamiento básico de los Centros Especiales de Empleo. “Es que no hay personal dentro del servicio que tramite los expedientes, no hay personal técnico. Esa es la explicación”, denuncia González.

La falta de fondos está obligando a las entidades a tirar de recursos propios para mantener los centros abiertos, una situación que, advierten, no podrá prolongarse mucho más.

Cambio de gestión y más incertidumbre

A la parálisis de los pagos se suma otro problema: la reasignación de la gestión a otra dirección general dentro de la Consejería.

Hasta ahora dependían de la Subdirección de Primer Empleo, pero pasarán a Economía Social. Una medida que, en principio, podría ser positiva por la naturaleza de estas empresas, pero que se topa con un obstáculo mayor: la falta de infraestructura y de personal en la nueva unidad. “La nueva persona que se va a encargar se va a encontrar con un servicio totalmente precario, sin personal, sin recursos. Va a empezar a gestionar de cero algo que no tiene, con lo cual el caos va a ser brutal”, advierte el presidente.

Décadas de inclusión en riesgo

Los Centros Especiales de Empleo han sido durante años una herramienta clave para la integración laboral de personas con discapacidad en las islas. La asociación recuerda que la paralización de las ayudas no solo compromete los puestos de trabajo actuales, sino que también pone en peligro el esfuerzo de décadas por garantizar un futuro digno a este colectivo.

Mientras tanto, los sindicatos y entidades sociales exigen a la Consejería de Economía y Empleo que adopte medidas urgentes para desbloquear la situación. De lo contrario, Canarias podría asistir en las próximas semanas a un golpe sin precedentes contra el empleo inclusivo.