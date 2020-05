1.000 pacientes oncológicos no son debidamente atendidos en Gran Canaria

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Las Palmas ha denunciado que al menos 1.000 pacientes oncológicos no están siendo atendidos debidamente por la falta de personal.

Fernando Fraile asegura que es un problema que se ha agravado no solo por la pandemia mundial, sino porque no hay suficientes médicos en este área.

En COPE Canarias nos contaba que de los 8 oncólogos que hay en el Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria, cinco están de baja por enfermedad y uno de ellos teletrabajando. Por lo tanto, “de todos los médicos que deberían estar en el servicio tan solo hay dos en el Negrín”.

El presidente cree que estas bajas en el servicio oncológico se deben en parte a la mala sintonía que existe entre los profesionales y la dirección. “Desde el mes de octubre, por poner una fecha aproximada, yo empiezo a denunciar este asunto. En el Negrín hay ocho oncólogos que atienden a las distintas patologías del cáncer. No sé si es por esas fechas, o antes, se producen cambios en la dirección y se empieza a crear problemas con los propios médicos y la dirección”.

Fernando Fraile: “Nosotros consideramos que esto hay que arreglarlo como sea y aparentemente no es de recibo, ni me parece normal que en una plantilla de ocho personas, cinco coincidan de baja. Estadísticamente esto no suele pasar y éticamente no es lo correcto”.

NO ESTÁN SIENDO ATENDIDOS

Según el presidente de la AECC en Las Palmas, hay al menos 1.000 pacientes que son atendidas en el servicio cuando el cáncer ya está determinado o en tratamiento. También apunta a que hay numerosos nuevos casos que deben ser atendidos y que les posponen su cita por falta de recursos.

“Se están produciendo retrasos en esos procedimientos por la falta de personal médico. Se pretende o se llega a hacer derivaciones del Negrín al Insular. Esto lo que produce es que en el Insular los médicos vayan pillados de tiempo, con retrasos. Los profesionales hacen hasta 30 consultas diarias, lo que supone que el paciente de cáncer también va pillado de tiempo”, añadió.

“Hay una variedad de pacientes que tienen que ser atendidos. Unos porque son nuevos y les detectan un cáncer, otros porque están en pleno tratamiento y otros, porque con el paso del tiempo se les complica la situación”

Insistimos en que “el cáncer es un tema muy serio y que los pacientes no pueden estar sufriendo este tipo de cuestiones. Nos preocupa muchísimo saber dónde están yendo los pacientes que están en situación de gravedad, ya que no son atendidos o pudiesen no ser atendidos. Es difícil hablar de esto sin emocionarnos, estamos hablando de personas que tienen muchísimos problemas de salud, más que el Covid-19, y deben ser prioritarios para tratarlos”.

MESES PARA OBTENER UNA CITA MÉDICA

Como hemos apuntado anteriormente, hay muchas personas que están en este momento en tratamiento oncológico que no están siendo debidamente atendidas. También hay otras personas que recientemente han sido diagnosticados por un tipo de cáncer y les han retrasado su cita médica. “Hay gente que les han dado cita para dentro de un mes por ejemplo, porque no puede ser atendidos antes, por la carga de trabajo”, decía el presidente.

“Hay casos que conocemos que son así. De una visita que tenían prevista para una fecha, les pasan para dentro de un mes u otra fecha concreta. Tanto para una operación, como para verle el especialista oncólogo, para un tratamiento de radioterapia o una operación de cáncer”.

El presidente dice que “se tiene que resolver de otra manera. Creo que hay que tomar medidas drásticas en este sentido”.

“El cáncer no espera y si hay alguna enfermedad que tiene influencia psicológica de dolor e inquietud, es el cáncer. No es lo mismo romperte una pierna o tener problema de lumbago, que te pueden demorar el tratamiento, a que te determinen que tienes un cáncer y que te digan que tienes que volver en varios meses porque ahora mismo no hay médicos disponibles para atenderte”.

“Esto lo tiene que entender la gente. Esto no puede ser, porque eso influye enormemente en el tema psicológico de las personas y familias. Aparte también del riesgo evidente y empeoramiento de los pacientes por no ser atendidos”.

MEDIDAS DRÁSTICAS PARA RESOLVER PROBLEMA

Fernando Fraile insiste en que el Gobierno de Canarias ya tiene conocimiento de este asunto y confía en que se toman cartas en el asunto. Dice que hay que resolver este problema de una vez porque el archipiélago canario siempre ha tenidos problemas en relación a estos pacientes.

“Lo que hace falta es que efectivamente se pueda conseguir una solución que sea sostenible y que se resuelva este problema de la oncología en nuestra tierra. Porque primero tuvimos el problema en el Insular con los ensayos clínicos, ahora con el personal aquí y estuvimos sin oncólogos durante meses en Fuerteventura. Debemos buscar una solución definitiva a este problema”, concluía.