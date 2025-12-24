La UD Las Palmas regresa el 29 de diciembre a los entrenamientos

La UD Las Palmas, tras la victoria ante la Cultural Leonesa, no volverá a jugar hasta el 4 de enero ante el Real Zaragoza. Este encuentro será el primer partido del año 2026 y el penúltimo compromiso de la primera vuelta del campeonato en Segunda División, ya que el equipo amarillo concluye la primera fase de la campaña ante el Depor, en el Estadio de Gran Canaria.

A falta de 2 jornadas para acabar la primera vuelta, la UD Las Palmas está situada en puestos de ascenso directo a Primera División, segundo con 34 puntos, mientras que el líder de la competición es el Racing de Santander con 37 puntos.

Después de 19 jornadas, el equipo grancanario ha logrado 9 victorias, 7 empates y 3 derrotas, en los que ha marcado 23 tantos y encajado 11 goles. El séptimo clasificado, el Sporting de Gijón, está con 30 puntos en la tabla clasificatoria, con lo que el conjunto grancanario tiene 4 puntos de diferencia.

También se abre el mercado de invierno en el fútbol y la UD Las Palmas ya ha movido ficha con el fichaje de Nico Benedetti y la rescisión de contrato de Jaime Mata. A ello, el equipo amarillo firmará a un futbolista de banda y un delantero centro.