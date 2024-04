Toni Viera: "Hemos intentado llegarles al alma a las jugadoras, de resto ellas son profesionales"

En una más que interesante charla en los micrófonos de Deportes COPE el técnico del CB Islas Canarias desglosó la actualidad de su equipo en un momento que lleva un ritmo de victorias impresionante: "Sí, estamos en la pelea. Hemos ganado la batalla pero queda la guerra aún. Falta dar el toque final. Va a ser un partido complicado, pero hay que seguir haciendo lo mismo que es trabajar con el alma y con el corazón y mucho más".

Se comenta que si el equipo llega a llevar esta dinámica en otros momentos de la temporada, estaríamos peleando por los puestos altos de la clasificación con el Perfumerias Avenida Valencia, Cademont o Uni Girona en la parte alta de la tabla. A esta posibilidad Toni Viera lo tiene claro: "Bueno. Ahora mismo la realidad es la que es, falta la última jornada, estamos donde estamos y es lo que nos tenemos que creer ahora. Tenemos que salir de esta. El Club se lo merece, ya que ha heco muchos esfuerzos con fichajes importantes", y añadió: "ahora donde estamos es la realidad y tenemos que pelear por salir de esta".

Analizaba el grancanario qué es lo que puede haber cambiado para que hubiera un cambio tan radical de dinámica de resultados en el equipo: "Bueno, ya lo he comentado en otras ocasiones. Tanto el club como todo el Staf técnico, los que ponemos todo nuestro trabajo, que somos como hormiguitas, hemos intentado llegarles al alma a las jugadoras. Al final ellas son profesionales y sabes jugar al baloncesto. En diez jornadas hemos podido tocar muy poco, porque la realidad era la que era. Hemos intentado tocar los hábitos, horarios, no ser tan flexibles. Poner un poco más de regimiento, un poco más de disciplina en ciertos detalles, y a partir de ahí poner muchísima ilusión y energía en el entrenamiento". Y sentenciaba el tecnico: "Y realmente no se utilizado mucho más que eso y es lo que a funcionado".

Se están utilizando muy pocas jugadoras en los partidos y a esto respondía Toni Viera: "Si, la realidad es la que es. La verdad es que tenemos unas siete u ocho profesionales. Las que creemos que tienen que estar en el campo, están en el campo y a día de hoy y en la situación que está el equipo, no podemos estar con experimentos".

En defintiva, se la juega el Spar Gran Canaria en su pariido esta jornada. El ser o no ser de las grancanarias en la competición.

Charla más que interesante y entretenida del preparador del CB Islas Canarias, que este fin de semana intenta la triple voltereta tras ocho victorias y sólo dos derrotas en las últimas diez jornadas que le han dado para salir del pozo negro en el que estaban hundidas y tener posibilidad de salvación en una jornada de infarto.

Pueden seguir en la publicación el audio íntegro de la charla con el técnico grancanario.