Tana, jugador de la UD Las Palmas: "El grupo está con ganas de volver a competir"

El equipo sigue avanzando en las fases de entrenamientos acorde al protocolo establecido por La Liga, algo que el jugador grancanario Tana quiso destacar ya que "las primeras dos o tres semanas los grupos eran más reducidos y no podíamos entrenar con los porteros". "Ahora ya estamos mucho mejor y me he adaptado muy bien, al igual que todos mis compañeros", indicó.

De su estado de forma añadió que "durante el confinamiento solo pensaba en manterme bien para llegar en las mejores condiciones a la competición, físicamente me encuentro a tope y solo me falta volver a hacerme con el balón y esperar a la fase en la que podamos entrenar todos juntos".

El centrocampista amarillo se mostró confiado en comenzar con buen pie el retorno de La Liga: "Las rachas ya no cuentan, nos espera un nuevo formato y solo pienso en ganar el máximo de partidos". "Ya veremos si podemos meternos arriba, todo dependerá de los resultados, cualquier equipo que empiece bien se puede meter en la zona alta", aseguró.

Con respecto a la situación del equipo, Tana cree que "viene con ganas y creo en el grupo, la dinámica que llevábamos no me parece justa, esperamos tener más suerte y que las cosas nos salgan mejor".

El jugador de la UD Las Palmas finalizó valorando al cuerpo técnico encabezado por Pepe Mel: "Es un grupo increíble al que le gusta mucho el balón, para mí es un placer que estén ellos".