AJ Slaughter: "Estoy muy agradecido al Gran Canaria y muy contento por renovar"

AJ Slaughter renovó dos temporadas con el Herbalife Gran Canaria. El jugador analizó su estancia hasta ahora en Gran Canaria. Slaughter señaló "es una sensación increíble. Hace cuatro o cinco meses no sabía si podría volver a jugar por mis problemas de salud. Llegar a Gran Canaria, a un gran club como este, y en un lugar tan maravilloso para vivir, es increíble. Es una bendición poder pasar los próximos años aquí Sin duda. La historia podría haber sido diferente si pudiese haber jugado desde el principio de la temporada. Pero ahora, renovando dos años, tendré la oportunidad de sumarle al equipo desde el inicio. Es una gran historia. No sabía lo que me iba a deparar el futuro con los problemas que tuve. Tengo que agradecer a Gran Canaria por la oportunidad, por cómo me cuidaron cuando llegué y todas las pruebas que me hicieron para asegurar que todo estaba bien. Ese cuidado que tuvieron es un factor por el cual he renovado, porque sé que se preocupan por mí como persona antes que como jugador. Tengo que agradecerles todo eso".

El base del equipo grancanario afirmó "me encuentro muy bien, física y mentalmente. Creo que estoy jugando a uno de los mejores niveles en mi carrera. Ahora soy un jugador veterano que puede ayudar al equipo en muchos sentidos. He estado con Olek, jugando para Polonia, y creo que tenemos un gran futuro con él en el equipo.Todo está vivo. En EuroCup sabemos que debemos ganar los dos partidos que quedan, y en Liga Endesa estamos en la carrera por el Playoff, es una opción. Pelearemos por los dos objetivos. Estamos mejorando, la química ahora mismo es muy buena, tenemos buena actitud. Seguiremos peleando para intentar alcanzar nuestros objetivos".