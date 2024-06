Silvia Navarro continúa una temporada más en el Rocasa Gran Canaria

Silvia Navarro y el Rocasa Gran Canaria han alcanzado un acuerdo para la renovación de la jugadora hasta el final de la temporada 2024-2025. Este acuerdo supone que la portera valenciana cumpla su decimosegunda temporada como integrante de la primera plantilla del club teldense el próximo curso.

Doce temporadas en las que Navarro se ha convertido, por derecho propio, en una figura esencial en la historia de la entidad teldense, con un total de 308 partidos disputados de Liga y 73 de competiciones europeas. Durante este período, ha conquistado con el Rocasa Gran Canaria una Liga Guerreras Iberdrola, dos Copas de SM La Reina, dos Supercopas de España y tres títulos de EHF European Cup.

Además, la guardameta del club grancanario ha sido convocada por la selección nacional española para disputar numerosos compromisos y competiciones internacionales a lo largo de esta extensa andadura, entre los que destaca su participación en tres Juegos Olímpicos, de forma consecutiva: Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2021.

Desde su llegada al Rocasa Gran Canaria, Navarro ha contribuido de manera significativa al crecimiento del club, jugando un papel clave en la consecución de sus recientes logros. Su presencia en la portería ha sido un factor decisivo en numerosas victorias y su renovación asegura la continuidad de un proyecto que busca volver a consolidarse entre los mejores equipos de balonmano femenino.

Tras sellar su ampliación de contrato, Silvia Navarro expresó su alegría por la noticia, al tiempo que admitió que su continuidad se produce porque “cuerpo y mente me piden seguir jugando, así que la edad no deja de ser un número” y que, tras un año que calificó como “complicado en lo deportivo, pero con un muy buen grupo humano en lo personal”, su deseo es “seguir un año más porque no deseaba irme tras una temporada irregular”.

La guardameta del club teldense habló también del futuro del equipo con su nuevo entrenador, Carlos Herrera, al que conoce de su anterior etapa en la entidad. “Solo le auguro buenas cosas. Es un entrenador que conoce muy bien este deporte y creo que el año que viene va a ser distinto a este. Carlos nos conoce perfectamente y conoce al club, por lo que sabe cuál es la receta para lograr grandes cosas”, concluyó.